Socialdemokratas Sinkevičius patvirtintas NSGK pirmininku

Antradienį parlamentarai pritarė šiai, NSGK narių jau anksčiau patvirtintai, kandidatūrai.
Už tokį nutarimą balsavo 73 Seimo nariai, 4 buvo prieš, 11 parlamentarų susilaikė.
R. Sinkevičius – ilgametis politikas, dirbęs ne vienoje Seimo kadencijoje, 2012–2016 m. ėjo susisiekimo ministro, 2020 m. – ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas, 2017–2020 m. vadovavo Seimo Ekonomikos komitetui. Šioje kadencijoje socialdemokratas iki šiol dirbo Ekonomikos komitete.
Pasikeitus valdančiosios koalicijos sudėčiai, NSGK pirmininko pareigų neteko Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos narys Giedrimas Jeglinskas. Šiuo metu jis dirba Užsienio reikalų komitete (URK).
Beje, antradienį Seimas patvirtino ir kitus pokyčius parlamentų komitetų vadovybėje.
Jau anksčiau į Žmogaus teisių komitetą (ŽTK) perėjusi dirbti Jūratė Zailskienė neteko Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto (SRDK) pirmininkės pareigų. Buvęs Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (VVSK) pirmininkas „aušrietis“ Kęstutis Bilius tapo SRDK nariu.
