Seimas spręs dėl kompensacijų žvėrelių ūkiams, negrąžinusiems paskolų

Parlamentas ketvirtadienį balsuos dėl Vyriausybės teiktų Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo priėmimo. Jomis siūloma kompensacijas išmokėti ir tada, jei dar negrąžintos paskolos, suteiktos pagal Covid-19 ar Rusijos agresijos pasekmių likvidavimo finansines priemones.
Dabar iš verslo pasitraukiančios fermos negali gauti kompensacijų už veiklos nutraukimą ir statinių nugriovimą, įrenginių sunaikinimą bei atliekų sutvarkymą, jei yra negrąžinusios šių paskolų.
Buvęs žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas teikdamas pataisas rugsėjį sakė, kad nors parlamentas turi teisę uždrausti vieną ar kitą ūkio šaką, tačiau tai turėtų būti daroma civilizuotai, tinkamai atlyginant už teisėtą veiklą.
Konstitucinis Teismas šiemet kovą paskelbė, kad praėjusios kadencijos parlamento įteisintas kailinių žvėrelių verslo draudimas neprieštarauja Konstitucijai
Pagal Seimo priimtą Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą kailinių žvėrelių fermų Lietuvoje nebeliks nuo 2027 metų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!