TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas panaikino parlamentarų Sabučio ir Martinaičio neliečiamybę

2025-09-23 11:38 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 11:38

Seimas antradienį supaprastinta tvarka panaikino „čekiukų" bylose figūruojančių parlamentarų, socdemų atstovų Eugenijaus Sabučio ir Tomo Martinaičio imunitetus. 

Eugenijus Sabutis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Seimas antradienį supaprastinta tvarka panaikino „čekiukų“ bylose figūruojančių parlamentarų, socdemų atstovų Eugenijaus Sabučio ir Tomo Martinaičio imunitetus. 

1

Už Seimo nutarimą dėl E. Sabučio imuniteto panaikinimo balsavo 84 parlamentarai, 1 buvo prieš, 13 susilaikė.

Nutarimą dėl T. Martinaičio teisinės neliečiamybės panaikinimo palaikė 93 Seimo nariai, prieštaraujančių nebuvo, susilaikė 11.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Generalinei prokurorei Nidai Grunskienei praėjusią savaitę pristačius prašymus panaikinti minėtų politikų imunitetus, pastarieji kreipėsi į Seimą, pareikšdami, kad sutinka, jog jų teisinė neliečiamybė būtų panaikinta supaprastinta tvarka.

Kaip numato Seimo statutas, tokiu atveju laikinoji parlamento tyrimo komisija nėra sudaroma. Seimo pirmininkas teikia parlamentui nutarimą dėl sutikimo leisti politiką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Toks nutarimas gali būti priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių.

Teisėsaugos duomenimis, laikinasis susisiekimo ministras, Seimo narys E. Sabutis, eidamas Jonavos rajono tarybos narios pareigas, galėjo suklastoti 18 išmokų avanso apyskaitų ir pasisavinti beveik 3 tūkst. eurų. 

Anot prokuratūros, teisėsaugos surinkti duomenys leidžia manyti, jog T. Martinaitis, dirbdamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariu, galėjo suklastoti 12 išlaidų ataskaitų. Skaičiuojama, kad iš viso politikas, teisėsaugos duomenimis, galėjo iš savivaldybės pasisavinti apie 3,5 tūkst. eurų.

