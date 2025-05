Savaitgalį – eismo ribojimai sostinėje

Penktadienį – „Laimingo jaunimo dienos“ koncertas

Kaip praneša Vilniaus miesto savivaldybė, penktadienio vakarą prie Baltojo tilto bus surengtas „Laimingo jaunimo dienai“ skirtas koncertas. Dėl vyksiančio renginio Upės gatvės atkarpoje nuo Kalvarijų iki A. Nasvyčio gatvės nuo 16.30 val. iki vidurnakčio bus draudžiamas transporto priemonių eismas.

Šeštadienį sostinėje vyks Gatvės muzikos diena

Šeštadienį įvairiose Vilniaus vietose vyks Gatvės muzikos dienai skirti renginiai, 100 km bėgimas, masinio ėjimo renginys. Kaip praneša savivaldybė, šią dieną nuo 12 iki 22 valandos bus draudžiamas transporto priemonių eismas Etmonų gatvės dalyje nuo Etmonų gatvės 6 pastato iki Arklių gatvės.

Trumpalaikiai eismo sustabdymai numatomi ir 18-19 val., Aušros Vartų, Subačiaus, Šv. Kazimiero, Bokšto, Išganytojo, Užupio, Paupio ir Aukštaičių gatvėse vyksiančios eisenos metu.

Dėl vyksiančio 100 km bėgimo nuo 5 iki 18 valandos bus draudžiamas transporto priemonių, išskyrus viešąjį transportą, eismas Vytenio gatvės dalyje nuo T. Ševčenkos iki Kauno gatvės, Kauno gatvės dalyje nuo Vytenio iki Švitrigailos gatvės ir Švitrigailos gatvės dalyje nuo Kauno iki T. Ševčenkos gatvės.

Nuo 9 val. ryto Nepriklausomybės aikštėje ir Gedimino prospekto dalyje nuo A. Goštauto iki Gynėjų gatvės vyks pasiruošimas masiniam ėjimo renginiui. Dėl šių darbų gali būti trumpam ribojamas transporto eismas.

Sekmadienį Vilniuje rengiamas Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatas ir Pasaulio taurės etapas bei labdaringas džentelmenų važiavimas motociklais

Dėl sekmadienį Vilniuje vyksiančių renginių nuo 5 iki 20 valandos bus draudžiamas transporto priemonių eismas nuo Vytauto–A. Mickevičiaus gatvių sankryžos Žvėryno tiltu, Gedimino prospekto dalyje nuo A. Goštauto iki Gynėjų gatvės ir A. Goštauto gatvės dalyje nuo A. Tumėno iki J. Jasinskio gatvės.

Nuo 9 iki 12.30 valandos eismas bus ribojamas ir Gudelių gatvėje.

Numatomi viešojo transporto eismo pokyčiai

Vilniaus savivaldybė praneša, jog dėl dalies savaitgalį vyksiančių renginių laikinai keisis kai kurių viešojo transporto maršrutų eismas.

Šeštadienį nuo 5 iki 18 valandos 3G, 54 ir 73 maršrutų autobusai bei 10 ir 17 maršrutų troleibusai, važiuodami Kauno gatvės kryptimi, nestos T. Ševčenkos stotelėje.

Be to, Vienaragių stotelė, esanti kelyje link Savanorių prospekto, nuo 5 iki 18 valandos bus uždaryta, todėl 2G, 13 ir 73 maršrutų autobusai bei 16 maršruto troleibusai čia taip pat nestos. Vietoj to, keleiviai galės naudotis laikina stotele Kauno gatvėje, netoli Vytenio ir Kauno gatvių sankryžos.

Be to, šeštadienį 73 maršruto autobusai važiuos pakeista trasa per Kauno gatvę. Dėl šių pakeitimų jie nestos Švitrigailos, Vytenio ir Naugarduko stotelėse.

Sekmadienį nuo 5 iki 20 val. 56 ir 123 maršrutų autobusai nuo A. Goštauto gatvės važiuos Geležinio Vilko gatve. Autobusai nestos Verslo trikampio stotelėje, tačiau papildomai stos Gedimino prospekto stotelėje, esančioje Geležinio Vilko gatvėje.