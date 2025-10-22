Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šakalienė partiją palygino su santuoka: pamiršo ar nutylėjo, kaip pateko į Seimą?

2025-10-22 11:43 / šaltinis: ELTA
2025-10-22 11:43

Iš pareigų atleidžiama krašto apsaugos ministrė Dovile Šakalienė neketina trauktis iš Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) gretų.

Iš pareigų atleidžiama krašto apsaugos ministrė Dovile Šakalienė neketina trauktis iš Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) gretų.

17

„Inga Ruginienė yra naujokė mūsų partijoje, keletą mėnesių. Aš esu beveik devynerius metus. Šita bendruomenė patyrė daug visokių išbandymų, dabar mes irgi turime labai sunkų laiką, – trečiadienį žurnalistams sakė D. Šakalienė, paklausta, ar ketina toliau likti LSDP bendruomenės nare.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš šioje vietoje turiu gal tokį labai tradicinį požiūrį – aš manau, kad santuoka ir partija yra viena. Gyvenu vienoje santuokoje 27 metus. Tai jeigu aš išeisiu iš politikos, tai aš išeisiu iš tos vienos partijos“, – pažymėjo LSDP vicepirmininkė.

Tiesa, D. Šakalienė pamiršo arba nutylėjo faktą, kad ne visą savo politinę karjerą buvo socialdemokratė. Į LSDP ji įstojo 2017 m.

2016 m. D. Šakalienė buvo išrinkta į Seimą su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), nors buvo nepartinė.

Prieš prisijungdama prie LSDP D. Šakalienė kelis mėnesius dirbo Liberalų sąjūdžio frakcijoje.

Spalio 22 d. premjerė Inga Ruginienė pateikė prezidentui D. Šakalienės atleidimo prašymą.

Kilus įtampoms su premjere, antradienį krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė pranešė ketinanti atsistatydinti iš pareigų. Antradienio popietę D. Šakalienė susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda. Šis, kaip tuomet informavo šalies vadovo patarėjas D. Matulionis, paprašė ministrės kol kas dar neteikti atsistatydinimo prašymo.

Kivirčai tarp Vyriausybės narių kilo po to, kai praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais. Jo metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos biudžetas bus mažesnis, nei yra iš tikrųjų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Che
Che
2025-10-22 12:48
Protingas žmogus, jeigu jis tikrai protingas, patylėtų, o ne svaidytųsi priekaištais... Bet čia, matyt, ne tas atvejis...
Atsakyti
G
G
2025-10-22 12:08
Duru dura....psichinė ligonė
Atsakyti
Šakalienės santuoka su Daukanto aikšte
Šakalienės santuoka su Daukanto aikšte
2025-10-22 13:31
Prie ko čia ta partija? Visą partiją į seimą įgrūdo Nausėdos ir Blinkevičiūtės pasakos, melas, apgaudinėjimas kiekvienam žingsnyje. Visa seiminė socdemų partinė šutvė, Šakalienė irgi, seime ne partijos, o Nausėdos ir Blinkevičiūtės dėka.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (17)
