Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
25
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Rusijos orlaiviai pažeidė skrydžių taisykles virš Baltijos jūros: kariuomenė pranešė apie pakeltus naikintuvus

Patikslinta
2025-09-13 20:13 / šaltinis: ELTA
2025-09-13 20:13

Rusijos orlaiviams šeštadienį pažeidus skrydžių taisykles skrendant virš Baltijos jūros, buvo pakelti NATO naikintuvai, pranešė Lietuvos kariuomenė.

Naikintuvai (nuotr. SCANPIX)

Rusijos orlaiviams šeštadienį pažeidus skrydžių taisykles skrendant virš Baltijos jūros, buvo pakelti NATO naikintuvai, pranešė Lietuvos kariuomenė.

REKLAMA
26

Anot jos, NATO naikintuvai buvo pakelti du kartus.

„Jie kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos Federacijos orlaivių. Abudu atvejai nebuvo susiję su Lenkijoje taikomomis prevencinėmis priemonėmis dėl dronų smūgių grėsmės Ukrainos vakariniuose regionuose“, – pranešė kariuomenė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusų orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių ir be skrydžio planų.

ELTA primena, kad penktadienio rytą prasidėjo bendros Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad“. 

Lietuvos kariuomenės duomenimis, iš viso šiose pratybose planuoja dalyvauti apie 30 tūkst. karių. Baltarusijoje laukiama iki 8 tūkst. ir Kaliningrade – iki 4 tūkst. karių, pratybų tikslas – pademonstruoti galią Vakarams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
oof
oof
2025-09-13 20:55
Kaip yra puvesis ant obuolio taip yra ruskynas ant pasaulio
Atsakyti
Rimontas
Rimontas
2025-09-13 20:48
Reikia daryt,kaip Erdoganas padarė,ir bus tvarka danguje ir žemėje.
Atsakyti
Ruskas gavnaėde!
Ruskas gavnaėde!
2025-09-13 20:55
Idi na.x.ui.!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (26)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų