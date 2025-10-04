Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva

Rusija per parą kare Ukrainoje neteko 950 kareivių

2025-10-04 19:43 / šaltinis: ELTA
2025-10-04 19:43

Pastarąją parą 950 Rusijos kareivių buvo nukauta arba sužeista Ukrainoje, praneša naujienų portalas „rbc.ua".

Rusija (nuotr. SCANPIX)

Pastarąją parą 950 Rusijos kareivių buvo nukauta arba sužeista Ukrainoje, praneša naujienų portalas „rbc.ua“.

1

Naujausius duomenis šeštadienį paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Nuo pilno masto įsiveržimo į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. spalio 4 d. Rusija iš viso neteko apie 1 114 380 kareivių.

Per šį laikotarpį Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino iš viso 11 226 Rusijos tankus (+1 per parą), 23 298 šarvuočius (+1), 33 428 artilerijos sistemas (+15), 1 515 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų (+1), 1 222 priešlėktuvinės gynybos sistemas, 427 lėktuvus, 346 sraigtasparnius, 66 543 bepilotes skraidykles (+450), 3 803 kruizines raketas (+10), 28 laivus ar katerius, 1 povandeninį laivą, 63 398 automobilius ir autocisternas (73), ir 3 971 specialiosios technikos vienetą (+1).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Duomenys apie priešo nuostolius nuolat tikslinami.

Be to, praėjusią parą įvyko 162 koviniai susirėmimai. Okupantų aviacija įvykdė 70 antskrydžių ir numetė 174 valdomas bombos. Rusijos artilerija ukrainiečių pozicijas apšaudė 4 606 kartus, įskaitant 104 smūgius panaudojant reaktyvinės salvinės ugnies sistemas.

