Rusija per parą kare Ukrainoje neteko 950 kareivių

Naujausius duomenis šeštadienį paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.
Nuo pilno masto įsiveržimo į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. spalio 4 d. Rusija iš viso neteko apie 1 114 380 kareivių.
Per šį laikotarpį Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino iš viso 11 226 Rusijos tankus (+1 per parą), 23 298 šarvuočius (+1), 33 428 artilerijos sistemas (+15), 1 515 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų (+1), 1 222 priešlėktuvinės gynybos sistemas, 427 lėktuvus, 346 sraigtasparnius, 66 543 bepilotes skraidykles (+450), 3 803 kruizines raketas (+10), 28 laivus ar katerius, 1 povandeninį laivą, 63 398 automobilius ir autocisternas (73), ir 3 971 specialiosios technikos vienetą (+1).
Duomenys apie priešo nuostolius nuolat tikslinami.
Be to, praėjusią parą įvyko 162 koviniai susirėmimai. Okupantų aviacija įvykdė 70 antskrydžių ir numetė 174 valdomas bombos. Rusijos artilerija ukrainiečių pozicijas apšaudė 4 606 kartus, įskaitant 104 smūgius panaudojant reaktyvinės salvinės ugnies sistemas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!