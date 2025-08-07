Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: opozicinės partijos bando supriešinti mus su prezidentu

2025-08-07 08:40 / šaltinis: ELTA
2025-08-07 08:40

Opozicijai kreipusis į prezidentą Gitaną Nausėdą su prašymu užtikrinti, jog performuotoje koalicijoje nebeliktų „aušriečių“, kandidatė į premjeres Inga Ruginienė svarsto, jog tokiais pareiškimais bandoma tyčia supriešinti valdančiuosius su šalies vadovu. 

Inga Ruginienė (nuotr. Elta)

Opozicijai kreipusis į prezidentą Gitaną Nausėdą su prašymu užtikrinti, jog performuotoje koalicijoje nebeliktų „aušriečių“, kandidatė į premjeres Inga Ruginienė svarsto, jog tokiais pareiškimais bandoma tyčia supriešinti valdančiuosius su šalies vadovu. 

„Opozicinės partijos bando supriešinti mus kartu su prezidentu. Labai suprantu tuos dalykus. Na, nepatinka mūsų konstruktyvus ir dalykiškas bendravimas. Man atrodo, kad mes demonstruojame šiek tiek kitokį stilių, nes esant tokioje geopolitinėje padėtyje, susikalbėjimas tarp valstybės vadovų yra labai svarbus“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu mes neturėsime sinergijos tarp prezidento, premjero ir Seimo pirmininko, tai apie kokius greitus sprendimus esant krizinei situacijai galėsime kalbėti? Man atrodo, kad tokios galimybės nebus. Kad ir kaip būtų skaudu, kad ir kaip būtų pikta, ir toliau išlaikysime dalykiškus santykius, matydami stabilumo ir saugumo svarbą valstybėje ir mąstydami valstybiškai“, – akcentavo ji. 

Su prezidentu aptars atstovavimą EVT

Praėjusią kadenciją konservatoriai su Prezidentūra nesutarė, kas turėtų atstovauti Lietuvai Europos Vadovų Taryboje (EVT). Šiuo metu galiojančia tvarka nepatenkinti konservatoriai ragino sudaryti galimybę Lietuvą šiame europiniame formate atstovauti ir Vyriausybės vadovui, priklausomai nuo ES viršūnių aptarinėjamų temų. Tačiau prezidentas šias iniciatyvas pavadino netoleruotinomis ir nepriimtinomis.

Savo ruožtu I. Ruginienė įsitikinusi, kad klausimą su prezidentu aptars ir ras bendrą sutarimą. 

„Manau, kad mes aptarsime šį klausimą su prezidentu ir net neabejoju, kad mes sutarsime“, – dėstė kandidatė į premjeres.

Kaip skelbta anksčiau, Gintautui Paluckui nusprendus trauktis iš premjero pareigų, prasidėjo diskusijos dėl naujo socialdemokratų kandidato į Vyriausybės vadovus.

Trečiadienį vykusio Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumo posėdžio metu buvo nuspręsta į premjerus deleguoti laikinąją socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.

Tiesa, ši kandidatūra dar turės būti aptarta su prezidentu. Vėliau šalies vadovas kandidatę teiks tvirtinti Seimui.

Visgi, LSDP laikinasis lyderis Mindaugas Sinkevičius atskleidė dar pirmadienį sulaukęs pritarimo iš G. Nausėdos dėl potencialios I. Ruginienės kandidatūros. 

Savo ruožtu opozicijoje esančios partijos tikina, kad I. Ruginienės nominavimas rodo lyderystės krizę socialdemokratų gretose ir dėl to didėjančią prezidento įtaką Vyriausybei.

ELTA primena, kad po G. Paluckui nusprendus pasitraukti, atsistatydino ir visas Ministrų kabinetas. Tiesa, jis, laikinai vadovaujamas finansų ministro Rimanto Šadžiaus, tęs darbą iki tol, kol bus suformuota nauja Vyriausybė.

