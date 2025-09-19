Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė kritikuoja Žemaitaitį: „Šiandien jis gavo mano pastabą“

2025-09-19 18:23 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 18:23

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė nebeslepia, kad pasitikėjimas „Nemuno aušra“ sumenko, o Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamų „aušriečių“ vilkinamas ministrų delegavimo procesas verčia galvoti apie alternatyvas dabartinei koalicijai.  

Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė nebeslepia, kad pasitikėjimas „Nemuno aušra" sumenko, o Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamų „aušriečių" vilkinamas ministrų delegavimo procesas verčia galvoti apie alternatyvas dabartinei koalicijai.  

7

„Su Remigijumi Žemaitaičiu yra amerikietiški kalneliai. Vieną dieną tu matai, kad viskas einasi pakankamai sklandžiai ir gerai, o kitą dieną matai, kad grįžti kelis žingsnius atgal. Niekada nežinai, kas gali laukti už kampo. Tie netikėtumai, man atrodo, kad yra nepriimtini“, – interviu Eltai sakė I. Ruginienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jei sutarėme, kad yra trys partneriai, tai ir norisi sklandžiai dirbti, turėti bendrą matymą, kad neišdūrinėsime vienas kito, o eisime dėl bendro tikslo. Bet mano kantrybės taurė teliuškuoja ir aš to neslepiu. Aš tikrai manau, kad mes turime kalbėti apie tai, kad Seime yra ir kitų frakcijų, su kuriomis galima derėtis“, – teigė ji. 

Stringant Vyriausybės formavimui, politikė tvirtino, kad R. Žemaitaičiui išsakė pastabas dėl kandidatų į ministrus atrankos. 

„Šiandien jis gavo mano pastabą“, – sakė politikė.

„Jis, aišku, turi daug įvairių pasiteisinimų. Bet aš nemėgstu taip dirbti, aš mėgstu dirbti konstruktyviai. Po tos pastabos jis pasitaisė. Šiandien gavau įvairius pasiūlymus deryboms“, – pridūrė ji, plačiau nesileisdama į detales. 

Politikė tik leido suprasti, kad šiuo metu rimtai svarstoma galimybė „aušriečiams“ priklausančią Energetikos ministeriją iškeisti į kurią nors kitą.

„Dabar lyg ir išeities taškas yra apsikeisti ministerijomis“, – sakė ji. 

„Mes turime rimtų kandidatų kiekvienai ministerijai. Yra tam tikrų nesutarimų, kaip tos ministerijos gali būti keistinos. Tačiau ne šis veiksmas yra svarbiausia. Svarbiausia, kokios pavardės ir tinkami žmonės bus pateikti“, – teigė I. Ruginienė. 

ELTA primena, kad I. Ruginienės formuojamoje Vyriausybėje vis dar trūksta energetikos ir aplinkos ministrų. Pirmadienį prezidentas atmetė „aušriečių“ siūlytus pretendentus – į energetikos ministrus teiktas teisininkas Mindaugas Jablonskis, o į aplinkos ministrus – šiuo metu laikinai pareigas einantis Povilas Poderskis.

Po tokio Prezidentūros sprendimo, „Nemuno aušros“ lyderis pareiškė, kad koalicijos nebėra. Antradienį žadėjęs pristatyti premjerei naujus kandidatus, trečiadienį politikas svarstė šalies vadovui dar kartą teikti jau atmestų pretendentų pavardes.

Ketvirtadienį, po koalicijos lyderių susitikimo su G. Nausėda, R. Žemaitaitis nurodė, kad jo vedama partija vis tik teiks naujus kandidatus į ministrus. Tačiau, pasak jo, pretendentų pavardės paaiškės tik po to, kai su jais susitiks ir savo vertinimą pateiks ministrė pirmininkė bei šalies vadovas.

Pastarosios savaitės įvykiai ir stringantis Vyriausybės formavimo procesas sulaukė kritikos viešojoje erdvėje. Neigiamai apie koalicijos partnerio elgesį atsiliepė ir pati I. Ruginienė.

Dėl vis dar ieškomų kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus, veikiausiai bus vėlinamas ir Vyriausybės programos tvirtinimas Seime bei ministrų priesaika, užsiminė socialdemokratų lyderiai. Iš pradžių balsavimas ir priesaika buvo planuojama rugsėjo 23 d.

vertinys iš rusų kabos
2025-09-19 18:42
gavo pastabą
Camel
Camel
2025-09-19 18:32
Bet ir pririnko pencininkai clownu prie lovio...LOL
