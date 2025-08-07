Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: ilgainiui rusų kalba išnyks iš mokyklų

2025-08-07 09:06 / šaltinis: ELTA
2025-08-07 09:06

Kandidatė į premjeres Inga Ruginienė mano, kad ilgainiui rusų kalba išnyks iš mokyklų. Visgi, pasak jos, šiuo klausimu reikėtų atsižvelgti į rusų kalbą dėstančius mokytojus ir nepriimti skubotų sprendimų. 

Inga Ruginienė (nuotr. Elta)

Kandidatė į premjeres Inga Ruginienė mano, kad ilgainiui rusų kalba išnyks iš mokyklų. Visgi, pasak jos, šiuo klausimu reikėtų atsižvelgti į rusų kalbą dėstančius mokytojus ir nepriimti skubotų sprendimų. 

„Manau, kad ilgainiui ji (rusų kalba – ELTA)  išnyks iš mokyklų, iš platesnio rato. (...) Atsimenu diskusijas, kai buvo pasakyta, kad reikia rusų kalbos mokytojus atleisti ir kažkas juokavo, kad persikvalifikuotų čia ir dabar, jeigu nori išsaugoti darbą. Tie nepamatuoti sprendimai darbuotojų atžvilgiu buvo nesąžiningi“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė I. Ruginienė, komentuodama anksčiau rodytą poziciją dėl galimybės turėti rusų kalbos pasirinkimą mokyklose. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Juolab, kad mes remiame Ukrainą, teikiame jai paramą, turime nemažai ukrainiečių vaikų, kurie čia integruojasi ir laikinai gavo prieglobstį. Rusų kalba jiems padeda bent jau pirmajame buvimo čia laikotarpyje“, – akcentavo ji. 

ELTA primena, kad rusų kalbos mokymo tvarką Lietuvos mokyklose nuspręsta peržiūrėti po to, kai Rusija pradėjo plataus masto invazija į Ukrainą.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) duomenimis, nuo 2022 metų, kuomet Rusija pradėjo plataus masto karinę invaziją Ukrainoje, rusų kalbos Lietuvos mokyklose sumažėjo 20 proc.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

