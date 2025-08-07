Ruginienė: ilgainiui rusų kalba išnyks iš mokyklų

„Manau, kad ilgainiui ji (rusų kalba – ELTA) išnyks iš mokyklų, iš platesnio rato. (...) Atsimenu diskusijas, kai buvo pasakyta, kad reikia rusų kalbos mokytojus atleisti ir kažkas juokavo, kad persikvalifikuotų čia ir dabar, jeigu nori išsaugoti darbą. Tie nepamatuoti sprendimai darbuotojų atžvilgiu buvo nesąžiningi“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė I. Ruginienė, komentuodama anksčiau rodytą poziciją dėl galimybės turėti rusų kalbos pasirinkimą mokyklose.
„Juolab, kad mes remiame Ukrainą, teikiame jai paramą, turime nemažai ukrainiečių vaikų, kurie čia integruojasi ir laikinai gavo prieglobstį. Rusų kalba jiems padeda bent jau pirmajame buvimo čia laikotarpyje“, – akcentavo ji.
ELTA primena, kad rusų kalbos mokymo tvarką Lietuvos mokyklose nuspręsta peržiūrėti po to, kai Rusija pradėjo plataus masto invazija į Ukrainą.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) duomenimis, nuo 2022 metų, kuomet Rusija pradėjo plataus masto karinę invaziją Ukrainoje, rusų kalbos Lietuvos mokyklose sumažėjo 20 proc.
