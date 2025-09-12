Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Rita Tamašunienė aiškinsis, ar Teisingumo ministerija sugebėtų atstovauti Lietuvai arbitražo bylose

2025-09-12 10:05 / šaltinis: BNS
2025-09-12 10:05

Paskirtoji teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad aiškinsis, ar Teisingumo ministerijai verta perimti atstovavimą Lietuvai arbitražuose ir ar jos specialistai sugebėtų tai daryti.

Rita Tamašunienė (nuotr. Elta)

Paskirtoji teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad aiškinsis, ar Teisingumo ministerijai verta perimti atstovavimą Lietuvai arbitražuose ir ar jos specialistai sugebėtų tai daryti.

REKLAMA
1

„Aš vienareikšmiai dabar negaliu atsakyti, vis dėlto norėčiau įsigilinti, kokios kompetencijos yra Teisingumo ministerijoje, kaip galėtume bendradarbiauti, jeigu kartais vis dėlto Vyriausybė nuspręstų, kad tai Teisingumo ministerijos nauja funkcija ir užduotis, (...) ar vis dėlto reikia stiprinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose teismuose per šakines ministerijas, kaip vyko iki šiol“, – penktadienį per susitikimą su opozicine Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija Seime sakė ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rimanto Mockaus vadovaujama Teisingumo ministerija buvo parengusi Vyriausybės nutarimo projektą, kad jai būtų leista atstovauti valstybei Lietuvos ir tarptautiniuose arbitražuose, kitose ginčų institucijose dėl jai ir jos galimai padarytos žalos.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak R. Tamašunienės, perimti jau pradėtų bylų tikrai neverta, nes jose valstybei atstovaujantys teisininkai jau yra įsigilinę į situaciją.

REKLAMA

Ji teigė dar nežinanti ir paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės nuomonės šiuo klausimu.

„Tikrai tas klausimas turi būti išdiskutuotas plačiai pačioje Vyriausybėje“, – teigė paskirtoji teisingumo ministrė.

„Mano interesas pirmiausia būtų valstybės laimėjimai, valstybės pozicijos apgynimas tarptautiniuose teismuose“, – pabrėžė ji.

Kita vertus, R. Tamašunienės teigimu, kai kurie pavyzdžiai verčia abejoti dabar galiojančios tvarkos efektyvumu.

REKLAMA
REKLAMA

„Yra pavyzdžių, kad pasirenkamos brangios užsienio kontoros, kurios neva vienintelės gali suteikti tokią paslaugą, procesas vyksta ilgai, tai kainuoja milijonus ir dar pabaigoje pasiūloma taikos sutartis, kuri pradžioje kainavo mažiau negu pačios paslaugos, teikiamos vienos ar kitos kontoros“, – sakė ji.

„Jūs turbūt manote, kad tikslas yra kuo daugiau taikos sutarčių. Tikrai tokio tikslo nekeliu ir nekelsiu visiems Teisingumo ministerijos tarnautojams, nes pirmiausia tikslas yra valstybės interesas“, – pridūrė R. Tamašunienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, kad vasarą teisingumo ministras R. Mockus inicijavo Vyriausybės nutarimo projektą, kad nuo rugpjūčio Teisingumo ministerijai būtų leista valstybei atstovauti Lietuvos ir tarptautiniuose arbitražuose bei kitose ginčų institucijose dėl jai ir jos galimai padarytos žalos, tačiau ministrų kabinetas projektą grąžino tobulinti.

REKLAMA

Anot R. Mockaus, valstybės atstovavimą sukoncentruoti vienose rankose būtų daug efektyviau ir naudingiau – valstybė galėtų kontroliuoti augančias bylinėjimosi išlaidas. Jis neigė, kad ministerijos tarnautojams trūktų kompetencijos atstovauti Lietuvai arbitražuose.

Šį siūlymą sukritikavo Seimo opozicija, pastabų turėjo Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Ši įžvelgė, kaip gali būti siekiama spręsti siauros grupės interesus. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų