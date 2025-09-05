Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Rita Tamašunienė žada gilintis į situaciją dėl Kalėjimų tarnybos vadovo

2025-09-05 11:27 / šaltinis: BNS
Kandidatė į teisingumo ministres Rita Tamašunienė sako, kad dar gilintųsi į situaciją, susijusią su Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovu Mindaugu Kairiu.

Kandidatė į teisingumo ministres Rita Tamašunienė sako, kad dar gilintųsi į situaciją, susijusią su Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovu Mindaugu Kairiu.

1

„Aš negaliu dabar atsakyti, iš tikrųjų reikia įsigilinti į situaciją. Aš žinau tik tiek, kiek apie tai yra parašiusi žiniasklaida“, – žurnalistams po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda penktadienį sakė politikė.

BNS rašė, kad darbą baigianti ministerijos vadovybė jau siūlė atleisti M. Kairį iš pareigų dėl padarytų įvairių tarnybinių nusižengimų, susijusių su įstaigos darbo organizavimu, turto valdymu ir panašiais klausimais.

Tačiau M. Kairys kreipėsi į teisėsaugą dėl galimai neteisėtai jam daryto poveikio iš Teisingumo ministerijos vadovų, dėl to pradėtas ikiteisminis tyrimas, o pareigūnui suteiktas pranešėjo statusas, neleidžiantis atleisto jo iš darbo.

R. Tamašunienė teigė, kad sprendžiant šią situaciją reikia įvertinti tiek M. Kairiui skirtas nuobaudas, tiek tai, kad jis turi pranešėjo statusą.

Kandidatė į ministres tvirtino, kad šis klausimas yra neatidėliotinas.

„Pačiai tarnybai, jos darbo kokybei ir darbo organizavimui yra svarbu turėti vadovą“, – kalbėjo R. Tamašunienė.

M. Kairys jam skirtas nuobaudas yra apskundęs teismams.

