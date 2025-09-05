Rita Tamašunienė: partnerystės institutą reikėtų reglamentuoti per Civilinio kodekso pataisas

Anot jos, tam yra keli variantai – kodekse detaliau apibrėžti bendrą gyvenimą nesusituokus arba priimti Seime jau kelerius metus įstrigusias pataisas, tame pačiame kodekse įrašant artimojo ryšio sąvoką.
„Yra iniciatyvų ir Seime, ir manau, kad mes tikrai galime efektyviau išspręsti ir žengti tuos žingsnius, kalbant apie artimojo ryšio įstatymą, arba Civilinio kodekso nuostatų pakeitimą“, – žurnalistams penktadienį po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda sakė R. Tamašunienė.
Pasak jos, tai leistų be papildomų įtampų visuomenėje įgyvendinti Konstitucinio Teismo nutarimą, įpareigojantį Lietuvoje įteisinti lyčiai neutralią partnerystę.
R. Tamašunienė nekomentavo, ar pataisas parengtų Teisingumo ministerija, ar tai vyktų kaip nors kitaip.
