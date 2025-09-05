Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Rita Tamašunienė: partnerystės institutą reikėtų reglamentuoti per Civilinio kodekso pataisas

2025-09-05 11:02 / šaltinis: BNS
2025-09-05 11:02

 Kandidatė į teisingumo ministres Rita Tamašunienė sako, kad lyčiai neutralios partnerystės institutą Lietuvoje reikėtų reglamentuoti per Civilinio kodekso pataisas.

Rita Tamašunienė. ELTA / Dainius Labutis

 Kandidatė į teisingumo ministres Rita Tamašunienė sako, kad lyčiai neutralios partnerystės institutą Lietuvoje reikėtų reglamentuoti per Civilinio kodekso pataisas.

2

Anot jos, tam yra keli variantai – kodekse detaliau apibrėžti bendrą gyvenimą nesusituokus arba priimti Seime jau kelerius metus įstrigusias pataisas, tame pačiame kodekse įrašant artimojo ryšio sąvoką.

„Yra iniciatyvų ir Seime, ir manau, kad mes tikrai galime efektyviau išspręsti ir žengti tuos žingsnius, kalbant apie artimojo ryšio įstatymą, arba Civilinio kodekso nuostatų pakeitimą“, – žurnalistams penktadienį po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda sakė R. Tamašunienė.

Pasak jos, tai leistų be papildomų įtampų visuomenėje įgyvendinti Konstitucinio Teismo nutarimą, įpareigojantį Lietuvoje įteisinti lyčiai neutralią partnerystę.

R. Tamašunienė nekomentavo, ar pataisas parengtų Teisingumo ministerija, ar tai vyktų kaip nors kitaip.

