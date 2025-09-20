Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Radviliškio rajone prie vairo sulaikytas neblaivus karys, Kauno rajone – policininkas

2025-09-20 11:59 / šaltinis: BNS
2025-09-20 11:59

Radviliškio rajone prie vairo sulaikytas neblaivus karys, Kauno rajone – policininkas, šeštadienį pranešė Policijos departamentas.

Radviliškio rajone prie vairo sulaikytas neblaivus karys, Kauno rajone – policininkas (asoc. nuotr. Broniaus Jablonsko)

0

Anot pareigūnų, abu automobiliai patikrinimui buvo sustabdyti penktadienį vakare.

Radviliškio rajone, Prastavonių kaime, sustabdytas automobilis „Subaru Impreza“, kurį vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas neblaivus (0,86 prom.) karys. 1989 metais gimusiam vyrui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.

Tuo metu Kauno rajone, Užliedžių kaime, pastebėtas sustojęs automobilis „Mercedes Benz ML500“, kurį vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas neblaivus (1,32 prom.) Kauno pareigūnas. Jam taip pat surašytas administracinio nusižengimo protokolas.

