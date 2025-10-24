Radviliškio rajone pavogtas automobilis ir padangos

Anot Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, tarp birželio ir spalio mėnesių Būdų I kaime, iš namo kiemo ir ūkinio pastato, buvo pavogtas automobilis „Volvo V50“ (duomenys tikslinami).
Taip pat pastebėta, kad pavogtos 8 padangos, 10 saulės baterijos energijos surinkėjų, 4 saulės baterijų konverterių ir kiti buities ir ūkio daiktai.
Patirta turtinė žala įvertinta 27 660 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
