Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Radviliškio rajone pavogtas automobilis ir padangos

2025-10-24 11:21 / šaltinis: ELTA
2025-10-24 11:21

Radviliškio rajone pastebėta, kad iš namo kiemo ir ūkinio pastato pavogtas automobilis, padangos, saulės baterijų detalės už daugiau nei 27 tūkst. eurų, pranešė policija.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Radviliškio rajone pastebėta, kad iš namo kiemo ir ūkinio pastato pavogtas automobilis, padangos, saulės baterijų detalės už daugiau nei 27 tūkst. eurų, pranešė policija.

REKLAMA
0

Anot Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, tarp birželio ir spalio mėnesių Būdų I kaime, iš namo kiemo ir ūkinio pastato, buvo pavogtas automobilis „Volvo V50“ (duomenys tikslinami).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat pastebėta, kad pavogtos 8 padangos, 10 saulės baterijos energijos surinkėjų, 4 saulės baterijų konverterių ir kiti buities ir ūkio daiktai. 

Patirta turtinė žala įvertinta 27 660 eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų