 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prokuroras Šarūnui Čėsnai „čekiukų“ byloje prašo 10 tūkst. eurų baudos, draudimo eiti pareigas

2025-12-01 15:29 / šaltinis: BNS
2025-12-01 15:29

„Čekiukų“ byloje kaltinamam Kaišiadorių rajono merui Šarūnui Čėsnai prokuroras teismo prašo skirti 10 tūkst. eurų baudą ir trejiems metams uždrausti eiti renkamas ar skiriamas valstybines pareigas.

Skola, pinigai, eurai, vokelyje, alga, atlyginimas, mokesčiai (123rf.com nuotr.)

„Čekiukų“ byloje kaltinamam Kaišiadorių rajono merui Šarūnui Čėsnai prokuroras teismo prašo skirti 10 tūkst. eurų baudą ir trejiems metams uždrausti eiti renkamas ar skiriamas valstybines pareigas.

REKLAMA
0

Tokios bausmės politikui paprašė baigiamąją kalbą Kauno apygardos teisme pasakęs prokuroras Valentinas Alekna.

„Kaltinamajam prašome paskirti 10 tūkst. eurų dydžio galutinę baudą. Ir prašome atimti teisę trejiems metams būti kaltinamajam renkamam ar skiriamam į valstybės institucijas ar savivaldybių institucijų atitinkamas pareigas“, – BNS po teismo posėdžio nurodė valstybinis kaltintojas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo teigimu, tokią prašomą bausmę iš dalies lemia Seimo rugsėjį už piktnaudžiavimą siekiant turtinės naudos sušvelninta baudžiamoji atsakomybė, nustatant, kad tai yra apysunkis nusikaltimas, už kurį gali būti skiriama bauda, iš dalies – teigiama politiko charakteristika.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiuo atveju, yra dar ir viena lengvinanti atsakomybę aplinkybė – meras anksčiau neteistas, nebaustas administracine tvarka, tai įvertinus asmenybę, nusikalstamos veikos pavojingumą, žalą padarytą, laikėme, kad arti minimalios baudai galėtų būti skirtina“, – sakė V. Alekna.

REKLAMA

Š. Čėsnos atsakomybę sunkinančių aplinkybių prokuratūra nenustatė.

Kaip rašė BNS, Kaišiadorių rajono meras kaltinamas piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimu ir sukčiavimu.

Prokuratūros duomenimis, 2019–2023 metais eidamas savivaldybės tarybos nario pareigas Š. Čėsna suklastojo 42 išlaidų ataskaitas ir taip apgaule įgijo 4 tūkst. 424 eurus.

REKLAMA
REKLAMA

Anot kaltinimo, didžiąją dalį šios sumos sudaro išlaidos degalams, kurios buvo apmokėtos Š. Čėsnos iš dalies valdomos bendrovės „Telesita“ mokėjimo kortelėmis. Be to, politikas su tarybos nario veikla susijusioms kelionėms naudojo įmonės automobilį.

Specialiųjų tyrimų tarnybai vasarį pranešus apie politikui pateiktus įtarimus, jis sustabdė narystę Liberalų sąjūdyje. Š. Čėsna anksčiau tvirtino norintis dirbti Kaišiadorims ir, nepaisant teismo proceso, sieksiantis antros kadencijos mero poste.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų