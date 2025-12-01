Prokuroras Šarūnui Čėsnai „čekiukų“ byloje prašo 10 tūkst. eurų baudos, draudimo eiti pareigas

Tokios bausmės politikui paprašė baigiamąją kalbą Kauno apygardos teisme pasakęs prokuroras Valentinas Alekna.
„Kaltinamajam prašome paskirti 10 tūkst. eurų dydžio galutinę baudą. Ir prašome atimti teisę trejiems metams būti kaltinamajam renkamam ar skiriamam į valstybės institucijas ar savivaldybių institucijų atitinkamas pareigas“, – BNS po teismo posėdžio nurodė valstybinis kaltintojas.
Jo teigimu, tokią prašomą bausmę iš dalies lemia Seimo rugsėjį už piktnaudžiavimą siekiant turtinės naudos sušvelninta baudžiamoji atsakomybė, nustatant, kad tai yra apysunkis nusikaltimas, už kurį gali būti skiriama bauda, iš dalies – teigiama politiko charakteristika.
„Šiuo atveju, yra dar ir viena lengvinanti atsakomybę aplinkybė – meras anksčiau neteistas, nebaustas administracine tvarka, tai įvertinus asmenybę, nusikalstamos veikos pavojingumą, žalą padarytą, laikėme, kad arti minimalios baudai galėtų būti skirtina“, – sakė V. Alekna.
Š. Čėsnos atsakomybę sunkinančių aplinkybių prokuratūra nenustatė.
Kaip rašė BNS, Kaišiadorių rajono meras kaltinamas piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimu ir sukčiavimu.
Prokuratūros duomenimis, 2019–2023 metais eidamas savivaldybės tarybos nario pareigas Š. Čėsna suklastojo 42 išlaidų ataskaitas ir taip apgaule įgijo 4 tūkst. 424 eurus.
Anot kaltinimo, didžiąją dalį šios sumos sudaro išlaidos degalams, kurios buvo apmokėtos Š. Čėsnos iš dalies valdomos bendrovės „Telesita“ mokėjimo kortelėmis. Be to, politikas su tarybos nario veikla susijusioms kelionėms naudojo įmonės automobilį.
Specialiųjų tyrimų tarnybai vasarį pranešus apie politikui pateiktus įtarimus, jis sustabdė narystę Liberalų sąjūdyje. Š. Čėsna anksčiau tvirtino norintis dirbti Kaišiadorims ir, nepaisant teismo proceso, sieksiantis antros kadencijos mero poste.
