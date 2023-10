Prokuroras: Račkauskas su patarėja paslaugas įgijo išimtinai iš savanaudiškų paskatų

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) antradienį pradėjo nagrinėti dėl piktnaudžiavimo išteisinto R. M. Račkausko ir G. Maskoliūnienės bylą.

Minėtus asmenis pirmosios instancijos teismas buvo pripažinęs kaltais dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi veikiant bendrininkų grupėje, o apeliacinės instancijos teismas – išteisinęs.

Kasaciniu skundu prašoma panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo išteisinamąjį nuosprendį bei palikti galioti pirmosios instancijos teismo apkaltinamąjį nuosprendį.

Anot prokuroro, apeliacinis teismas painiai pasisakė nustatęs, kad nepadaryta didelė žala. Anot jo, pirmosios instancijos ir apeliacinis teismai labai aiškiai atskyrė, kiek naudos gavo savivaldybė, o kiek – R. M. Račkauskas ir G. Maskoliūnienė.

Nauda, pasak D. Valio, siekia 20 tūkst. eurų, daugiau kaip 4 tūkst. iš jų – paslaugos, įgytos išimtinai R. M. Račkauskui ir G. Maskoliūnienei iš savanaudiškų paskatų, siekiant išlikti tose pareigose, kuriose jie buvo.

Teisėjas Albinas Antanaitis, pagarsindamas prokuroro skundą, teigė, kad R. M. Račkauskas nesilaikė teisės aktų, sulaužė mero priesaiką.

Kaip nurodoma prokuratūros kasaciniame skunde, apeliacinis teismas, priėmęs sprendimą išteisinti R. M. Račkauską ir G. Maskoliūnienę, padarė nepagrįstą išvadą, kad nebuvo padaryta didelė žala savivaldybei, taip pat savo nuosprendžio nepagrindė išsamiais argumentais, nenurodė motyvų, nesusiejo kaltinamųjų veiksmų.

„Račkausko suinkriminuoti neteisėti korupcinio pobūdžio veiksmai yra pakankamai pavojingi, kad būtų pripažinti nusikalstamais“, – antradienį teismo posėdyje sakė prokuroras.

R. M. Račkausko advokatas Valentinas Baltrūnas posėdyje teigė, kad apeliacinis teismas papildomai apklausė kaltinamuosius, įpareigojo Specialiųjų tyrimų tarnybą pateikti kitus dokumentus, todėl argumentai dėl nepakankamo faktinių aplinkybių išnagrinėjimo yra nepagrįsti.

„Pats kaltinimas buvo ydingas, jame teigiama, kad Račkauskas gavo neatlygintas paslaugas siekiant asmeninės naudos, tačiau kuo ta nauda pasireiškė, kaltinime nebuvo detalizuota“, – antradienį kalbėjo V. Baltrūnas.

Tuo metu G. Maskoliūnienės advokatė Snieguolė Jurskytė-Ignatavičienė kalbėjo, kad atliekant pirkimus nebuvo siekiama asmeninės naudos, o viešasis pirkimas įvyko dėl to, kad tokios paslaugos 2016-2017 metais buvo numatytos Panevėžio savivaldybės planuose.

Anot jos, tai buvo tęstiniai projektai, jie nepaveikė visuomenės neigiamai, o pasitikėjimas savivalda nesumažėjo.

LAT nutartį šioje byloje skelbs gruodžio 13 dieną.

Šiaulių apygardos teismas pernai metų sausio 24 dienos nuosprendžiu šiuos teisiamuosius pripažino kaltais dėl to, kad, būdami valstybės tarnautojais, veikdami bendrininkų grupėje, jie piktnaudžiavo tarnybine padėtimi siekdami asmeninės naudos R. M. Račkauskui. Trečiojo kaltinamojo – reklamos agentūros vadovo Mariaus Vaupšo – atžvilgiu baudžiamoji byla buvo nutraukta jam mirus.

Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu buvo pripažinta, kad Panevėžio miesto meras, talkinant savo patarėjai G. Maskoliūnienei, davė neteisėtus nurodymus Panevėžio miesto savivaldybės administracijos tarnautojams.

Buvo siekiama, kad Panevėžio miesto savivaldybės administracijos organizuojamus viešinimo ir komunikacijos srities viešųjų pirkimų konkursus laimėtų su M. Vaupšu susijusi įmonė „Lukrecijos reklama“. Su M. Vaupšu iš anksto buvo suderintos perkamų paslaugų apimtys, techninės specifikacijos, paslaugų kainos.

Be to, bylos duomenimis, buvo susitarta ir dėl tolesnio bendradarbiavimo, tai yra kad Panevėžio miesto savivaldybės administracija ir ateityje iš M. Vaupšo atstovaujamos bendrovės pirks konsultacines paslaugas. Be oficialiai savivaldybės nupirktų paslaugų, R. M. Račkauskui buvo suteikta ir asmeniškai, kaip politikui, naudingų konsultacijų ruošiantis 2019-ųjų metų savivaldybių merų rinkimams.

Praėjusią savaitę LAT antradienį paliko galioti išteisinamąjį nuosprendį Panevėžio merui, joje jis buvo išteisintas dėl prekybos poveikiu ir piktnaudžiavimo.

Meras savo kaltės nepripažino nė vienoje iš bylų.