  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prokuroras prašo Šarūnui Stepukoniui trims mėnesiams pratęsti intensyvią priežiūrą

2025-09-15 16:24 / šaltinis: BNS
2025-09-15 16:24

Prokuroras prašo 42 mln. eurų pasisavinimu įtariamam buvusiam „BaltCap“ fondo partneriui Šarūnui Stepukoniui dar trims mėnesiams pratęsti intensyvią priežiūrą.

Šarūnas Stepukonis (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Prokuroras prašo 42 mln. eurų pasisavinimu įtariamam buvusiam „BaltCap" fondo partneriui Šarūnui Stepukoniui dar trims mėnesiams pratęsti intensyvią priežiūrą.

2

2

Apie gautą pareiškimą dėl tokio kardomosios priemonės pratęsimo BNS pirmadienį patvirtino Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis.

„Vėl prašoma trims mėnesiams pratęsti intensyvią priežiūrą“, – nurodė jis.

Teismas šiuo metu derina laiką, kada svarstys prokuroro prašymą.

BNS rašė, kad pastarąjį kartą Š. Stepukoniui pratęsta intensyvi priežiūrą galioja iki rugsėjo 19-osios. Šį ikiteisminį tyrimą koordinuoja Europos prokuratūros prokuroras Darius Karčinskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Š. Stepukonis įtariamas iš „BaltCap“ infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 42 mln. eurų. Didžiąją dalį šių pinigų jis pralošė internetiniuose lošimuose.

Kaip skelbė BNS, vyras sulaikytas praėjusių metų vasario 12-ąją, o kovo 22 dieną jam pritaikyta intensyvi priežiūra ir uždėta apykojė. Ši kardomoji priemonė kas tris mėnesius būdavo pratęsiama.

