TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prokuratūra nutraukia tyrimą: Kaune žuvusio motociklininko kaltė įrodyta

2025-12-04 15:45 / šaltinis: BNS
2025-12-04 15:45

Kauno apylinkės prokuratūra, įvertinusi ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų visumą, priėmė sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl šių metų gegužę Kaune įvykusios avarijos, kurios metu žuvo motociklo vairuotojas.

Policija. Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Broniaus Jablonsko)

0

Gegužės 3 dieną, Kaune, Jonavos gatvėje, nereguliuojamoje sankryžoje buvo mirtinai sužalotas vaikinas, vairavęs motociklą. Ikiteisminio tyrimo duomenimis, jaunuolis, važiuodamas ant galinio rato ir viršydamas leistiną greitį, prarado techninę galimybę išvengti susidūrimo su į sankryžą išvažiavusiu automobiliu.

Po susidūrimo motociklininkas slydo važiuojamąją kelio dalimi ir kliudė dar vieną automobilį. Eismo įvykio metu oro ir matomumo sąlygos buvo geros.

Tyrimo metu buvo apžiūrėta įvykio vieta, gautos specialistų išvados, surinkta ir išanalizuota informacija bei kiti reikšmingi duomenys, peržiūrėti įvykio vietoje esančių vaizdo kamerų įrašai, apklausti liudytojai.

Įvertinęs visus tyrimo metu surinktus duomenis, prokuroras konstatavo, kad asmuo, neturėdamas atitinkamos vairuotojo kategorijos vairuoti tokio galingumo motociklą, viršijo leistiną greitį, važiavo pavojingai manevruodamas, dėl to susidūrė į sankryžą iš dešinės išsukusiu automobiliu.

Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad, jeigu motociklo vairuotojas būtų važiavęs saugiu ir leistinu greičiu (motociklo greitis buvo daugiau nei dvigubai didesnis už leistiną), eismo įvykis nebūtų įvykęs.

Atliktus ikiteisminį tyrimą konstatuota, kad eismo įvykis kilo dėl motociklininko neatsargaus vairavimo, saugaus greičio bei kelių eismo taisyklių nesilaikymo ir tai lėmė jo paties žūtį. Prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas nutrauktas nustačius, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo požymių.

Prokuroro nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui.

