  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prieš Lietuvą – masinis Baltarusijos veikimas: per du mėnesius paleista bent 140 kontrabandinių balionų

2025-10-28 12:02 / šaltinis: BNS
2025-10-28 12:02

Pareigūnai per pastaruosius du mėnesius 141 kartą reagavo į besileidžiančius kontrabandinius balionus, sako Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.

NKVC vadas: už balionų atakos slypi Lukašenkos režimas (nuotr. stop kadras)

0

„Kalbant iš policijos pusės, tai per pastaruosius du mėnesius 141 kartą reagavome į besileidžiančius kontrabandinius krovinius, 69 atvejais pavyko juos surasti vietoje, ta prasme, cigaretes su dėžėmis. Devyniais atvejais pavyko ir tuos asmenis sulaikyti, kurie buvo atvykę“, – Seimo opozicijos posėdyje kalbėjo pareigūnų vadas.

Dar prieš susitikimą A. Paulauskas žurnalistams sakė, kad kontrabanda užsiima ne pačios pavojingiausios Lietuvoje veikiančios nusikalstamos grupuotės.

Pasak jo, dauguma kontrabandininkų pareigūnams žinomi, tačiau reikia įrodymų, kurie konkrečiu atveju leistų juos patraukti atsakomybėn.

„Manau, kad tikrai dauguma asmenų, kurie vienaip ar kitaip užsiima ta kontrabanda, jau yra žinomi, bet mes turime puikiai suprasti, kad turime surinkti visą įrodomąją bazę. Vien žinoti, kad asmuo galbūt užsiima ta veikla, nepakanka“, – sakė A. Paulauskas.

Jis pažymėjo, kad policija gali veikti tik Lietuvoje, o Baltarusijoje esantys kontrabandos organizatoriai „objektyviai yra sunkiai pasiekiami“.

Generalinis komisaras nekomentavo, kiek kontrabandą vykdančių organizuotų grupių veikia Lietuvoje ir ar jos tarpusavyje susijusios.

A. Paulauskas taip pat nurodė, kad antradienį vyks pirmas gyvas jungtinės tyrimo grupės pareigūnų susitikimas.

Šią grupę sudaro Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lietuvos policijos ir Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai, apie jos suformavimą savaitgalį pranešė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

„Šiuo atveju visos trys tarnybos dirbs kaip viena tam, kad ta turima informacija kaip įmanoma greičiau realizuotųsi ir, kaip sakau, patrauktume baudžiamojon atsakomybėn atsakingus asmenis“, – kalbėjo A. Paulauskas.

„Pradedant nuo to, kad tai yra tiesiog fizinis darbas vienoje patalpoje, dalinimasis visa turima informacija, įskaitant ir kriminalinės žvalgybos informaciją, bendrų analitinių platformų panaudojimas, kai kuriais atvejais tiesiog pasiskirstymas tam tikrų sričių, kas kurias dengia tam, kad būtų kuo greičiau tas rezultatas pasiektas“, – grupės darbo principus įvardijo generalinis komisaras.

Kaip skelbė BNS, praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.

Dėl kontrabandinių balionų grėsmės neribotam laikui uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktai.

