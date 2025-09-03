Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prienų ir Lazdijų tarybos narės sulaukė įtarimų „čekiukų“ bylose

2025-09-03 11:34 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 11:34

Dėl galimo savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, pareikšti įtarimai Prienų rajono savivaldybės tarybos narei Loretai Jakinevičienei ir Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narei Jurgitai Kurauskienei – jos įtariamos pasisavinusios 8,8 tūkst. eurų.

Pinigai (nuotr. SCANPIX)

Dėl galimo savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, pareikšti įtarimai Prienų rajono savivaldybės tarybos narei Loretai Jakinevičienei ir Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narei Jurgitai Kurauskienei – jos įtariamos pasisavinusios 8,8 tūkst. eurų.

REKLAMA
2

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, Prienų rajono savivaldybės tarybos narė L. Jakinevičienė, 2019–2023 m. eidama tarybos narės pareigas, galimai klastojo dokumentus, juose įtvirtindama tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas degalų ir televizijos paslaugų išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbia Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir prokuratūra, tokiu būdu Prienų rajono savivaldybės administracijai ji galimai padarė 3 623 eurų žalą. L. Jakinevičienei pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais.

REKLAMA
REKLAMA

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė J. Kurauskienė, 2019–2023 m. eidama tarybos narės pareigas, galimai klastojo dokumentus, juose įtvirtindama nepatirtas degalų išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla. 

REKLAMA

Pasak STT ir prokuratūros, tokiu būdu Lazdijų rajono savivaldybės administracija galimai patyrė 5 258 eurų žalą. Jai pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais.

STT anksčiau skelbė, kad atlieka ikiteisminius tyrimus dėl 36 savivaldybių galimai netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo: Šiaulių, Panevėžio, Palangos, Klaipėdos miestų bei Alytaus, Ukmergės, Kretingos, Ignalinos, Mažeikių, Šilutės, Jonavos, Lazdijų, Prienų, Telšių, Radviliškio, Joniškio, Tauragės, Zarasų, Akmenės, Kaišiadorių, Vilkaviškio, Skuodo, Kelmės, Kupiškio, Trakų, Panevėžio, Širvintų, Šalčininkų rajonų ir Birštono, Marijampolės, Neringos, Pagėgių, Druskininkų, Rietavo, Kalvarijos ir Visagino savivaldybėse.

REKLAMA
REKLAMA

Generalinės prokurorės Nidos Grunskienės teigimu, tirami apie 600 savivaldybių tarybų narių veiksmai. 

Anot jos, „čekiukų“ istorijose ginant viešąjį interesą, daugiau nei 1 mln. eurų nepagrįstai pasisavintų lėšų jau yra atlyginta.

ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų