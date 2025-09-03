Prienų ir Lazdijų tarybos narės sulaukė įtarimų „čekiukų“ bylose

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, Prienų rajono savivaldybės tarybos narė L. Jakinevičienė, 2019–2023 m. eidama tarybos narės pareigas, galimai klastojo dokumentus, juose įtvirtindama tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas degalų ir televizijos paslaugų išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Kaip skelbia Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir prokuratūra, tokiu būdu Prienų rajono savivaldybės administracijai ji galimai padarė 3 623 eurų žalą. L. Jakinevičienei pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais.
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė J. Kurauskienė, 2019–2023 m. eidama tarybos narės pareigas, galimai klastojo dokumentus, juose įtvirtindama nepatirtas degalų išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Pasak STT ir prokuratūros, tokiu būdu Lazdijų rajono savivaldybės administracija galimai patyrė 5 258 eurų žalą. Jai pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais.
STT anksčiau skelbė, kad atlieka ikiteisminius tyrimus dėl 36 savivaldybių galimai netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo: Šiaulių, Panevėžio, Palangos, Klaipėdos miestų bei Alytaus, Ukmergės, Kretingos, Ignalinos, Mažeikių, Šilutės, Jonavos, Lazdijų, Prienų, Telšių, Radviliškio, Joniškio, Tauragės, Zarasų, Akmenės, Kaišiadorių, Vilkaviškio, Skuodo, Kelmės, Kupiškio, Trakų, Panevėžio, Širvintų, Šalčininkų rajonų ir Birštono, Marijampolės, Neringos, Pagėgių, Druskininkų, Rietavo, Kalvarijos ir Visagino savivaldybėse.
Generalinės prokurorės Nidos Grunskienės teigimu, tirami apie 600 savivaldybių tarybų narių veiksmai.
Anot jos, „čekiukų“ istorijose ginant viešąjį interesą, daugiau nei 1 mln. eurų nepagrįstai pasisavintų lėšų jau yra atlyginta.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
