  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentūroje surengti Maldos pusryčiai: Nausėda akcentavo vilties svarbą

2025-11-28 12:54 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 12:54

Penktadienį Prezidentūroje surengti tradiciniai Maldos pusryčiai, skirti pažymėti advento pradžią. Šių metų renginio tema – „Viltis neapgauna“.

Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Į renginį susirinko dvasininkai, politikai, diplomatai, karininkai, visuomenininkai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, pranešė Prezidentūra.

Į renginį susirinko dvasininkai, politikai, diplomatai, karininkai, visuomenininkai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, pranešė Prezidentūra.

Prieš šešerius metus Maldos pusryčių tradiciją atgaivinęs šalies vadovas Gitanas Nausėda, kreipdamasis į susirinkusiuosius, pabrėžė, kad viltis yra svarbi ne tik tikintiesiems, bet ir kiekvienam žmogui, nes tai – bendražmogiška vertybė.

„Vienas svarbiausių vilties šaltinių – žinojimas ir pojūtis, kad nesi vienas, kad nesi vienišas. Kad visuomet yra į ką atsiremti. Stiprybės ir vilties nešėjų visuomet galima rasti šalia“, – pranešime cituojamas prezidentas.

Jis taip pat pažymėjo, kad vilties teikia tėvų bei protėvių kartos, kurių dėka Lietuvos žmonės išsaugojo savo valstybę.

„Nepamirškime, kad esame tauta, kuri nesiblaško. Istorijos audros ne kartą mėgino mus palaužti, bet laisvės viltis tapo tuo neišsenkančiu šaltiniu, kuris neleido išnykti mūsų šaknims, mūsų kalbai, mūsų tapatybei“, – teigė šalies vadovas.

Prezidentūroje vykusių maldos pusryčių invokaciją tarė Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, baigiamąją kalbą sakė kardinolas Rolandas Makrickas.

