Prezidentūra: Vokietijos brigados žvalgybos pajėgumai sustiprins Lietuvos gebėjimą atpažinti grėsmes

„Pats faktas, jeigu taip bus, reiškia, kad Vokietijos brigada imsis visų priemonių savo kariams apsaugoti. Todėl ir tam tikros techninės priemonės, jeigu jos bus naudojamos kaip išankstinio perspėjimo sistema, bus naudingos, be abejo, pačiai Vokietijai, Vokietijos brigadai, bet lygiai taip pat ir mums“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė D. Matulionis.
Vis dėlto D. Matulionis neatskleidė, kokiomis konkrečiomis techninėmis galimybėmis Lietuva galėtų naudotis ir kokia apimtimi Vokietija dalytųsi surinkta žvalgybine informacija.
„Dėl detalių, aišku, čia reikia kalbėtis su vokiečiais. Mes tikrai apie tai viešai kalbėti negalime, bet tai tik sustiprins mūsų gebėjimą greitai atpažinti grėsmes, jeigu jos kiltų“, – teigė jis.
Paklaustas, ar Lietuva svarstytų galimybę kartu su Vokietija steigti platesnį regioninės žvalgybos ir ankstyvojo perspėjimo centrą, D. Matulionis nurodė, kad tokių planų šiuo metu nėra.
„Šiandien tikrai tokių planų nėra. Atrodo, kad mes turime pakankamai pajėgumų, taip pat dalijamės informacija su sąjungininkais. Kuo daugiau bus sąjungininkų pajėgų, tuo efektyvesnis bus ir ankstyvojo perspėjimo sistemos tobulinimas“, – akcentavo prezidento patarėjas.
ELTA primena, kad naujienų agentūra „Reuters“ pranešė, jog Lietuvoje dislokuojama Vokietijos brigada planuoja naudoti elektroninės žvalgybos sistemas Rusijos ir Baltarusijos kariniams signalams stebėti.
Lietuva ir Vokietija pastaraisiais metais ypač aktyviai bendradarbiauja gynybos srityje. Berlynas 2022 metų vasarą įsipareigojo Lietuvoje dislokuoti brigados dydžio karinį vienetą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.
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