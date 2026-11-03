Gitanas Nausėda lankysis Vokietijoje

Antradienį prezidentas Berlyne susitiks su Vokietijos Federaliniu Kancleriu Friedrichu Merzu, prezidentu Franku Walteriu Steinmeieriu ir Bundestago pirmininke Julia Klöckner.
„Susitikimuose bus aptarti dvišaliai santykiai, Europos saugumo ir gynybos stiprinimas, gynybos pramonės bendradarbiavimas, parama Ukrainai. Šalies vadovas taip pat sakys kalbą Berlyno saugumo konferencijoje“, – rašoma Prezidentūros pranešime.
Trečiadienį prezidentas lankysis Diuseldorfe, kur susitiks su Vokietijos Šiaurės Reino-Vestfalijos federalinės žemės Ministru Pirmininku Hendriku Wüstu, vėliau kartu atidarys Šiaurės Reino-Vestfalijos konferenciją atsparumo tema.
Šalies vadovas taip pat dalyvaus Lietuvos ir Vokietijos verslo forume, skirtame gamybos, inžinerijos, technologijų, skaitmenizavimo ir gynybos sektoriams.
ELTA primena, Lietuva ir Vokietija pastaraisiais metais ypač aktyviai bendradarbiauja gynybos srityje. Berlynas 2022 metų vasarą įsipareigojo Lietuvoje dislokuoti brigados dydžio karinį vienetą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.
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