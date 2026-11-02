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Iš Merzo – griežti pareiškimai: „Smurto protrūkiams mūsų šalyje ne vieta“

2026-11-02 17:08 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-02 17:08
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Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas griežtai pasmerkė smurtinius neramumus, kilusius per visoje šalyje vykusius jaunimo protestus.

Friedrichas Merzas (EPA-ELTA) (nuotr. ELTA)
GALERIJA (8)

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas griežtai pasmerkė smurtinius neramumus, kilusius per visoje šalyje vykusius jaunimo protestus.

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„Smurto protrūkiams mūsų šalyje ne vieta“, – pirmadienį Berlyne sakė vyriausybės atstovas Stefanas Kornelius.

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Friedrichas Merzas

Merzas griežtai pasmerkė smurtą per jaunimo protestus Vokietijoje

Kartu, anot jo, federalinė vyriausybė „labai rimtai vertina jaunų žmonių susirūpinimą ir reikalavimus“, dėl kurių šeštadienį daugelyje Vokietijos miestų jie išėjo į gatves. Šie klausimai vyriausybėje „savaime suprantama, taip pat intensyviai aptariami ir sprendžiami“, pridūrė atstovas.

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Šeštadienį per visoje Vokietijoje vykusius grupuotės „GenZ regelt“  protestus, institucijų duomenimis, dešimtys tūkstančių žmonių iš pradžių daugiausiai protestavo taikiai. Tačiau vėliau, be kita ko, Frankfurte prie Maino, Kelne ir Hamburge kilo didelės riaušės.

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Pasak S. Korneliaus, policija „visiškai pagrįstai“ reagavo itin griežtai. F. Merzas esą pritaria federalinio vidaus reikalų ministro Alexanderio Dobrindto vertinimui.

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A. Dobrindtas laikraščiui „Bild“ pareiškė, kad dėl smurto kalti „smurtauti linkę kairiųjų grupuočių nariai ir chuliganai iš migrantų aplinkos“. Jis pažadėjo griežtas priemones prieš smurtautojus.

Kalbėdamas apie „GenZ“ reikalavimus, S. Kornelius teigė, kad „jaunų žmonių siunčiama žinia“ sutampa su tuo, ką kancleris „jau kelis mėnesius nuolat kartoja“.

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F. Merzas savo kalbose ne kartą pabrėžė, kad federalinė vyriausybė nori „atverti naujų galimybių“ jaunajai kartai. Todėl vyriausybė „visose politikos srityse stengiasi suteikti jauniems žmonėms ateities perspektyvų“. Tai esą ypač pasakytina apie pensijų politiką.

Pasak vyriausybės atstovo, tai matyti ir iš sprendimų biudžeto, saugumo bei sveikatos apsaugos srityse.

„Stabilūs valstybės finansai yra būtina sąlyga, savotiškas pamatas, kad jaunoji karta taip pat galėtų kurti gerovę – savo gerovę“, – pabrėžė S. Kornelius.

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