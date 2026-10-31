Prie „Z kartos“ protestų bangos Europoje prisidėjo ir vokiečiai

Berlyne, Frankfurte, Kelne ir dešimtyse kitų miestų demonstrantai susirinko į grupės „GenZ regelt!“ („Z karta susitvarkys!“) organizuotus protestus.
Juos įkvėpė panašūs judėjimai visoje Europoje, įskaitant Prancūziją ir Italiją. Visoje šalyje buvo dislokuoti tūkstančiai policijos pareigūnų, o kai kurios parduotuvės užkalė savo vitrinas, baiminantis galinčio kilti smurto.
Pranešta, kad per kai kuriuos protestus buvo leidžiami fejerverkai, keli asmenys buvo sulaikyti, nors iki ankstyvo vakaro demonstracijos atrodė daugiausia taikios.
Demonstrantai mojavo plakatais su užrašais „Laikas pasipriešinimui“ ir „Merzas privalo pasitraukti“, turėdami omenyje konservatorių kanclerį Friedrichą Merzą.
„Mes išeiname į gatves dėl gyvenimo, kurį išgalėtų gyventi kiekvienas“, – sakė judėjimo „GenZ regelt!“ atstovė Veronika Dinter.
„Vargu ar kas nors dar tiki geresne ateitimi, jei viskas ir toliau tęsis taip, kaip yra“, – kalbėjo ji.
Judėjimo nusiskundimai apima dideles pragyvenimo išlaidas, prastai prižiūrimas mokyklas, vyriausybės išlaidų mažinimą ir apskritai tai, kad politikai priima sprendimus, regis, beveik neatsižvelgdami į jaunąją kartą.
Jie taip pat nepatenkinti smarkiai išaugusiomis karinėmis išlaidomis ir nauju savanoriškos tarnybos modeliu, kuriuo siekiama padidinti karių skaičių, baimindamiesi, kad tai žingsnis šauktinių tarnybos grąžinimo link.
Protestai visoje Europoje
Vis dėlto protestuotojų skaičius buvo mažesnis, nei tikėjosi organizatoriai.
Kelne policija teigė, kad dalyvių skaičius nesiekia užsiregistravusių 15 tūkst., tačiau tikslaus skaičiaus nenurodė.
Berlyne susirinko apie 2,7 tūkst., Miunchene – apie 1,8 tūkst., o Frankfurte – maždaug 1 tūkst. žmonių.
Prieš demonstracijas organizatoriai skelbė, kad dalyvauti protestuose visoje šalyje užsiregistravo daugiau nei 170 tūkst. žmonių.
Pareigūnai baiminosi, jog protestus, sutampančius su Helovinu, gali aptemdyti smurtas, panašus į matytą kitose Europos šalyse.
Protestai jau trečią savaitgalį iš eilės vyko ir Prancūzijoje. Šioje šalyje spalio 17-ąją vykusios demonstracijos virto vienomis didžiausių riaušių per pastaruosius metus.
Berlynas palaiko ryšį su Prancūzijos ir Italijos pareigūnais, baiminantis, kad prie protestų Vokietijoje gali pamėginti prisijungti radikalai iš užsienio.
Tačiau prieš prasidedant demonstracijoms institucijos teigė neturinčios įrodymų apie konkrečius planus griebtis smurto.
Judėjimas „GenZ regelt!“ smurtą griežtai atmeta.
Jis pabrėžia, kad „ekstremistinėms grupėms, antikonstituciniams simboliams, rasizmui ir neapykantos kurstymui pas mus vietos nėra – nesvarbu, iš kurios pusės tai kiltų“.
Protestų judėjimų ekspertas Christianas Volkas teigė, kad Vokietijoje egzistuoja potencialas kilti dideliam judėjimui.
Vis dėlto Berlyno Humboldtų universiteto ekspertas Ch. Volkas naujienų agentūrai AFP sakė, kad esama esminių skirtumų, lyginant su Prancūzija, kurioje „konfrontacinių protesto formų tradicijos yra visiškai kitokios“.
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