Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Didžiosios Britanijos policija per demonstraciją sulaikė organizacijos „Palestine Action“ rėmėjus

2026-10-31 21:13 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-31 21:13
Pridėkite kaip šaltinį Google

Londono policija šeštadienį sulaikė dešimtis organizacijos „Palestine Action“ rėmėjų, kurie protestavo Londone, likus kelioms dienoms iki apeliacinio skundo Aukščiausiajam Teismui dėl vyriausybės priimto prieštaringai vertinamo draudimo šiai organizacijai nagrinėjimo.

Didžiosios Britanijos policija per demonstraciją sulaikė organizacijos „Palestine Action“ rėmėjus (asoc. nuotr. facebook)

Londono policija šeštadienį sulaikė dešimtis organizacijos „Palestine Action“ rėmėjų, kurie protestavo Londone, likus kelioms dienoms iki apeliacinio skundo Aukščiausiajam Teismui dėl vyriausybės priimto prieštaringai vertinamo draudimo šiai organizacijai nagrinėjimo.

REKLAMA
0

Londono metropoliteno policija pradėjo sulaikyti žmones netrukus po to, kai šimtai asmenų pietų metu surengė „masinę demonstraciją“ prie JAV ambasados Didžiosios Britanijos sostinėje, liudijo AFP korespondentas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policija popietę paskelbtame pranešime nurodė, kad buvo sulaikyti 48 žmonės ir kad pareigūnai „toliau vykdo sulaikymus“.

REKLAMA
REKLAMA

„Dauguma sulaikymų buvo atlikti už išreiškiamą paramą uždraustai organizacijai“, – pridūrė policija socialiniame tinkle „X“.

REKLAMA

Po to, kai 2025 m. liepos mėnesį Didžiosios Britanijos vyriausybė uždraudė organizaciją „Palestine Action“ pagal kovos su terorizmu įstatymus, pareigūnai sulaikė beveik 4 tūkst. žmonių už tariamą paramą šiai organizacijai, teigia policija ir aktyvistai.

Daugelis sulaikytųjų, tarp jų – pagyvenę žmonės ir išgyvenusieji Holokaustą, mitinguose laikė plakatus su užrašais „Aš prieštarauju genocidui. Aš palaikau „Palestine Action“.

REKLAMA
REKLAMA

Liepos mėnesį teismo posėdžiai, susiję su daugiau nei 2 tūkst. šių bylų, buvo atidėti iki šių metų pabaigos.

Dėl draudimo organizacija buvo įtraukta į juodąjį sąrašą, kuriame taip pat yra palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ ir Libano ginkluota grupuotė „Hezbollah“, kurią remia Iranas.

Dėl draudimo narystė organizacijoje „Palestine Action“ arba jos rėmimas tapo nusikaltimu, už kurį gresia iki 14 metų laisvės atėmimo bausmė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Organizacijos bendraįkūrėja Huda Ammori teisme užginčijo šį draudimą, teigdama, kad jis yra „neproporcingas“ ir pažeidžia žmogaus teises.

Aukščiausiasis Teismas trečiadienį rengs dviejų dienų posėdį dėl šios plačiai aptariamos bylos. Birželį Apeliacinis teismas priėmė sprendimą vyriausybės naudai.

REKLAMA

„Prarandu tikėjimą“

Šeštadienį Londone protestuotojai laikė plakatus su šūkiais „Kaip bandymas sustabdyti genocidą gali būti nusikaltimas?“ ir „Mes esame protestuotojai, o ne teroristai“.

75 metų protestuotoja Angie Zelter naujienų agentūrai AFP pasakojo, kad ankstesniuose mitinguose jai jau buvo pareikšti kaltinimai mažiausiai aštuonis kartus, tačiau ji norėjo vėl protestuoti artėjant Aukščiausiojo Teismo posėdžiui.

REKLAMA

„Tikiuosi, kad jie atsitokės ir sutiks, jog PA („Palestine Action“ – ELTA) neturėjo būti uždrausta“, – sakė ji.

70-metė pensininkė, buvusi finansų patarėja Marji Mansfield teigė, kad anksčiau buvo suimta apie 10 kartų.

„Prarandu tikėjimą teisine sistema“, – sakė ji AFP.

„Tačiau jei draudimas būtų panaikintas, tai būtų išeitis vyriausybei“, – pridūrė M. Mansfield, kartu pažymėdama, kad šiuo metu „nėra jokių požymių“, jog draudimas būtų atšauktas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Į šią kontroversišką situaciją įsivėlė ir populiari airių rašytoja Sally Rooney – jos leidėjas „Faber“ šį mėnesį pranešė, kad dėl jos paramos šiai grupei nebegali pardavinėti jos knygų Jungtinėje Karalystėje.

2020 m. įkurta organizacija „Palestine Action“ savo interneto svetainėje, kuri yra užblokuota Jungtinės Karalystės interneto vartotojams, nurodo, kad jos tikslas yra užkirsti kelią „pasauliniam dalyvavimui Izraelio genocido ir apartheido režime“.

REKLAMA

Ji sulaukė didesnio dėmesio po to, kai Izraelis pradėjo bombarduoti Gazą po 2023 m. spalio 7 d. Palestinos grupuotės „Hamas“ kovotojų atakos Izraelio pietuose.

„Palestine Action“ daugiausia taikėsi į ginklų gamyklas Didžiojoje Britanijoje, ypač priklausančias Izraelyje įsikūrusiai gynybos grupei „Elbit“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų