Didžiosios Britanijos policija per demonstraciją sulaikė organizacijos „Palestine Action“ rėmėjus

Londono metropoliteno policija pradėjo sulaikyti žmones netrukus po to, kai šimtai asmenų pietų metu surengė „masinę demonstraciją“ prie JAV ambasados Didžiosios Britanijos sostinėje, liudijo AFP korespondentas.
Policija popietę paskelbtame pranešime nurodė, kad buvo sulaikyti 48 žmonės ir kad pareigūnai „toliau vykdo sulaikymus“.
„Dauguma sulaikymų buvo atlikti už išreiškiamą paramą uždraustai organizacijai“, – pridūrė policija socialiniame tinkle „X“.
Po to, kai 2025 m. liepos mėnesį Didžiosios Britanijos vyriausybė uždraudė organizaciją „Palestine Action“ pagal kovos su terorizmu įstatymus, pareigūnai sulaikė beveik 4 tūkst. žmonių už tariamą paramą šiai organizacijai, teigia policija ir aktyvistai.
Daugelis sulaikytųjų, tarp jų – pagyvenę žmonės ir išgyvenusieji Holokaustą, mitinguose laikė plakatus su užrašais „Aš prieštarauju genocidui. Aš palaikau „Palestine Action“.
Liepos mėnesį teismo posėdžiai, susiję su daugiau nei 2 tūkst. šių bylų, buvo atidėti iki šių metų pabaigos.
Dėl draudimo organizacija buvo įtraukta į juodąjį sąrašą, kuriame taip pat yra palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ ir Libano ginkluota grupuotė „Hezbollah“, kurią remia Iranas.
Dėl draudimo narystė organizacijoje „Palestine Action“ arba jos rėmimas tapo nusikaltimu, už kurį gresia iki 14 metų laisvės atėmimo bausmė.
Organizacijos bendraįkūrėja Huda Ammori teisme užginčijo šį draudimą, teigdama, kad jis yra „neproporcingas“ ir pažeidžia žmogaus teises.
Aukščiausiasis Teismas trečiadienį rengs dviejų dienų posėdį dėl šios plačiai aptariamos bylos. Birželį Apeliacinis teismas priėmė sprendimą vyriausybės naudai.
„Prarandu tikėjimą“
Šeštadienį Londone protestuotojai laikė plakatus su šūkiais „Kaip bandymas sustabdyti genocidą gali būti nusikaltimas?“ ir „Mes esame protestuotojai, o ne teroristai“.
75 metų protestuotoja Angie Zelter naujienų agentūrai AFP pasakojo, kad ankstesniuose mitinguose jai jau buvo pareikšti kaltinimai mažiausiai aštuonis kartus, tačiau ji norėjo vėl protestuoti artėjant Aukščiausiojo Teismo posėdžiui.
„Tikiuosi, kad jie atsitokės ir sutiks, jog PA („Palestine Action“ – ELTA) neturėjo būti uždrausta“, – sakė ji.
70-metė pensininkė, buvusi finansų patarėja Marji Mansfield teigė, kad anksčiau buvo suimta apie 10 kartų.
„Prarandu tikėjimą teisine sistema“, – sakė ji AFP.
„Tačiau jei draudimas būtų panaikintas, tai būtų išeitis vyriausybei“, – pridūrė M. Mansfield, kartu pažymėdama, kad šiuo metu „nėra jokių požymių“, jog draudimas būtų atšauktas.
Į šią kontroversišką situaciją įsivėlė ir populiari airių rašytoja Sally Rooney – jos leidėjas „Faber“ šį mėnesį pranešė, kad dėl jos paramos šiai grupei nebegali pardavinėti jos knygų Jungtinėje Karalystėje.
2020 m. įkurta organizacija „Palestine Action“ savo interneto svetainėje, kuri yra užblokuota Jungtinės Karalystės interneto vartotojams, nurodo, kad jos tikslas yra užkirsti kelią „pasauliniam dalyvavimui Izraelio genocido ir apartheido režime“.
Ji sulaukė didesnio dėmesio po to, kai Izraelis pradėjo bombarduoti Gazą po 2023 m. spalio 7 d. Palestinos grupuotės „Hamas“ kovotojų atakos Izraelio pietuose.
„Palestine Action“ daugiausia taikėsi į ginklų gamyklas Didžiojoje Britanijoje, ypač priklausančias Izraelyje įsikūrusiai gynybos grupei „Elbit“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.