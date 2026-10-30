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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prancūzija ruošiasi masiniams protestams: į gatves pasiųs 70 tūkst. policininkų

2026-10-30 08:50 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-30 08:50
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Prancūzijos vidaus reikalų ministras Laurentas Nunezas paskelbė, kad per šeštadienį, spalio 31 d., vyksiančius protestus bus dislokuota dešimtys tūkstančių teisėsaugos pareigūnų.

Moksleivių protestai Prancūzijoje EPA
GALERIJA (15)

Prancūzijos vidaus reikalų ministras Laurentas Nunezas paskelbė, kad per šeštadienį, spalio 31 d., vyksiančius protestus bus dislokuota dešimtys tūkstančių teisėsaugos pareigūnų.

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Apie tai jis pareiškė ketvirtadienį, spalio 29 d., praneša BFMTV.

L. Nunezas paskelbė, kad visoje šalyje bus dislokuota 70 tūkst. policijos pareigūnų – tiek pat, kiek ir šeštadienį, spalio 24 d.

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„Bus mobilizuoti BRI, RAID, GIGN padaliniai, raitoji policija ir kinologų tarnybos, taip pat visi turimi dronai ir sraigtasparniai“, – pabrėžė jis.

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Be to, pasak ministro, bus dislokuotos 26 šarvuotosios kovos mašinos „Centauro“, kai kurios iš jų – Paryžiuje.

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(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Moksleivių protestai Prancūzijoje

Protestai Prancūzijoje tęsiasi

Kaip pranešta, „geltonųjų liemenių“ judėjimo organizatoriai paragino šeštadienį, spalio 31 d., surengti naujas demonstracijas.

Primename, kad nepaisant naujų Prancūzijos sprendimų švietimo srityje, jaunimo profesinių sąjungų grupė paragino tęsti masinius protestus.

L. Nunezas kreipėsi į miestų valdžios institucijas, įspėdamas apie didelę smurto ir teisės pažeidimų riziką per šeštadienį, spalio 31 d., planuojamus protestus.

 

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