Prancūzija ruošiasi masiniams protestams: į gatves pasiųs 70 tūkst. policininkų

Apie tai jis pareiškė ketvirtadienį, spalio 29 d., praneša BFMTV.
L. Nunezas paskelbė, kad visoje šalyje bus dislokuota 70 tūkst. policijos pareigūnų – tiek pat, kiek ir šeštadienį, spalio 24 d.
„Bus mobilizuoti BRI, RAID, GIGN padaliniai, raitoji policija ir kinologų tarnybos, taip pat visi turimi dronai ir sraigtasparniai“, – pabrėžė jis.
Be to, pasak ministro, bus dislokuotos 26 šarvuotosios kovos mašinos „Centauro“, kai kurios iš jų – Paryžiuje.
Protestai Prancūzijoje tęsiasi
Kaip pranešta, „geltonųjų liemenių“ judėjimo organizatoriai paragino šeštadienį, spalio 31 d., surengti naujas demonstracijas.
Primename, kad nepaisant naujų Prancūzijos sprendimų švietimo srityje, jaunimo profesinių sąjungų grupė paragino tęsti masinius protestus.
L. Nunezas kreipėsi į miestų valdžios institucijas, įspėdamas apie didelę smurto ir teisės pažeidimų riziką per šeštadienį, spalio 31 d., planuojamus protestus.
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