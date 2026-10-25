Įžūlumui nėra ribų: Romoje protestuotojai įsiveržė į koliziejų

Prancūzijos saugumo pajėgos lazdomis pliekia protesto dalyvius Paryžiuje. Ašarinėmis dujomis ir vandens patrankomis pareigūnai bandė išskirstyti įsismarkavusią protestuotojų minią, kurioje žygiavo kraštutinės kairės atstovai..
ir protestuojantys dėl per mažo švietimo finansavimo bei geresnių pragyvenimo sąlygų. Valdžia skelbia, kad į gatves išėjo bemaž 400 tūkst. žmonių, o profesinės sąjungos skelbia, kad protestavo dvigubai daugiau – 800 tūkst. žmonių.
Verslininkas Grenoblyje nutaikęs pistoletą į plėšikus gina savo parduotuvę. Po to, kai vandalai praėjusią savaitę nusiaubė didžiuosius miestus, Paryžiaus prefektas verslininkams patarė ruoštis šio savaitgalio riaušėms, samdantis apsaugos įmones.
Nors nuostoliai po vandalų siautėjimo šį savaitgalį dar nesuskaičiuoti, vidaus reikalų ministras ramina, esą žalos padaryta mažiau.
„Šiuo metu turime beveik 1000 areštų ir manau šis skaičius smarkiai augs. Dėl pareigūnų įsikišimo daug plėšikavimų buvo išvengta“, – sako ministras Laurent Nunez.
Romoje protestuotojai įsiveržė į koliziejų
Tačiau riaušės ir vandalizmas it bjaurus virusas išplito už Prancūzijos sienų. Barselonoje vandalai spardo miesto dviračius.
Po protesto prieš per dideles pragyvenimo kainas, veidus dengiantys vandalai niokoja viską kas pasitaiko po ranka – užkliūva net šviesoforas. Banditai daužė ir plėšė centrinėje Katalonijos aikštėje esančias parduotuves.
Romoje – aktyvistai žengia dar toliau - veržiasi ne į sporto prekių parduotuves, o į patį koliziejų.
Pareigūnai nesuvaldė antifašistinius šūkius skanduojančios, Italijos komunistus remiančio jaunimo minios. Aktyvistai protestuoja prieš valdžią, ginklavimąsi ir per dideles kainas.
Prieš valdžią nukreipti protestai ir susirėmimai su saugumo pajėgomis vyko Turine, Bolonijoje, Florencijoje.
Vandalizmo, kaip praėjusią savaitę, pavyko išvengti Milane. Anot vietos valdžios, protestuotojai sąlyginai ramiai išsikirstė išsakę savo reikalavimus.
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