Prancūzijoje per protestus policija sulaikė 1 314 žmonių

Sulaikymai įvyko šeštadienį didžiuosiuose miestuose per masines demonstracijas dėl didelių pragyvenimo išlaidų kilus smurtui. Tai buvo antras neramumų savaitgalis Prancūzijoje iš eilės.
Šeštadienį protestuotojams išėjus į gatves, visoje Prancūzijoje kilo susirėmimai: riaušių policijos būriai naudojo ašarines dujas prieš protestuotojus sostinėje, taip pat Marselyje, Lione, Bordo, Lilyje, Tulūzoje, Monpeljė ir Nante.
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