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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prancūzijoje per protestus suimta beveik tūkstantis žmonių

2026-10-24 21:49 / šaltinis: ELTA
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2026-10-24 21:49
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Prancūzijos policija šeštadienį areštavo „beveik tūkstantį“ žmonių per visoje šalyje vykusias protesto akcijas, kurių metu pareigūnai susidūrė su „itin dideliu smurto lygiu“ iš juodai apsirengusių ekstremistų, teigė Prancūzijos vidaus reikalų ministras Laurentas Nuñezas.

Prancūzijoje protestuotojai susirėmė su policija EPA

Prancūzijos policija šeštadienį areštavo „beveik tūkstantį“ žmonių per visoje šalyje vykusias protesto akcijas, kurių metu pareigūnai susidūrė su „itin dideliu smurto lygiu“ iš juodai apsirengusių ekstremistų, teigė Prancūzijos vidaus reikalų ministras Laurentas Nuñezas.

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Nors eitynės dėl pragyvenimo išlaidų miestuose „praėjo ramiai“, „kraštutinių dešiniųjų“ grupuotės ėmė mesti sviedinius ir taikyti fejerverkus į policiją, siekdamos išprovokuoti susidūrimus, žurnalistams sakė ministras.

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Du žmonės buvo „sunkiai sužeisti“, teigė jis. Vienas nukentėjo Klermone-Ferane, o kitas – Tulūzos mieste – pranešama, kad 20-mečiui vyrui buvo nutraukti pirštai. Ministras nepateikė detalių nė apie vieną iš šių įvykių.

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L. Nuñezas palygino šeštadienio duomenis su praėjusios savaitės duomenimis, kai pirmasis nacionalinių demonstracijų dėl pragyvenimo išlaidų etapas peraugo į gatvių smurtą, per kurį buvo apiplėšta šimtai parduotuvių, o iš viso 2 700 žmonių buvo suimti.

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Jis sakė, kad šeštadienį užregistruota beveik tūkstantis suėmimų. Palyginti su praėjusios savaitės tuo pačiu laiku, tada valdžios institucijos užregistravo 385 suėmimus.

Ministras taip pat pažymėjo, kad nors šeštadienį kai kurios parduotuvės ir verslo objektai buvo išdaužyti ir apiplėšti, „mastas buvo gerokai mažesnis“ nei prieš savaitę, ir pabrėžė, kad šįkart prekybos centrai buvo gerai apsaugoti.

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Paryžiuje pagrindinė demonstracija iš esmės vyko taikiai, tačiau miniai skirstantis kilo susidūrimų su policija. L. Nuñezas teigė, kad „eitynių gale susirinko keli tūkstančiai radikalų aktyvistų, tarp jų – apie 500 asmenų, identifikuotų kaip riaušininkai“.

Pasak jo, sostinėje kilę susidūrimai truko apie dvi valandas.

Ministras teigė, kad pietiniuose miestuose – Kanuose ir Monpeljė – valdžios institucijos „pirmą kartą“ pastebėjo kraštutinių dešiniųjų aktyvistus, kurie siekė konfrontacijos su „kraštutinių kairiųjų aktyvistais“ arba tvirtino esą ten, kad apsaugotų verslo įmones.

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Apskritai, pasak L. Nuñezo, šeštadienio įvykiai atrodė „pozityvesni“ nei prieš savaitę, nes gatvėse buvo daugiau policijos pareigūnų, kurie veikė greičiau, atliko daugiau patikrinimų prieš demonstraciją ir geriau saugojo verslo įmones.

Jis teigė, kad valdžios institucijos visą naktį ir sekmadienį išliks „aukšto parengties lygio“. 

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