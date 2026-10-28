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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

1 Europos šalis ruošiasi blogiausiam: kai kurias prekes iš lentynų žmonės šluoja masiškai

2026-10-28 19:51 / šaltinis: Anglija.lt
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2026-10-28 19:51
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Didžiosios Britanijos mažmeninės prekybos įmonės skelbia apie smarkiai išaugusius kai kurių produktų pardavimus po to, kai šalies valdžia paragino gyventojus apsirūpinti atsargomis.

1 Europos šalis ruošiasi blogiausiam: kai kurias prekes iš lentynų žmonės šluoja masiškai 123rf.com

Didžiosios Britanijos mažmeninės prekybos įmonės skelbia apie smarkiai išaugusius kai kurių produktų pardavimus po to, kai šalies valdžia paragino gyventojus apsirūpinti atsargomis.

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Remiantis „Newsnight“ gautais duomenimis, kai kurie mažmenininkai pastebėjo drastišką būtiniausių prekių pardavimų augimą. Prekybos tinklas „Iceland“ teigė, kad vartotojai akivaizdžiai sureagavo į įspėjimus, nes per savaitgalį konservuotų produktų pardavimai išaugo 40 proc., skelbia britų spauda.

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JK verslininkai skelbia apie išaugusius radijo imtuvų ir konservuotų produktų pardavimus 

Pardavimų augimas prasidėjo po to, kai gynybos sekretorius Wesas Streetingas pasakė, kad žmonės turėtų kaupti atsargas, kad būtų pasirengę nepaprastosioms situacijoms, pavyzdžiui, kibernetinei atakai ar ekstremaliems oro reiškiniams.

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„Robert Dyas“ pranešė, kad radijo imtuvų pardavimai, palyginti su praėjusia savaite, išaugo 160 proc., o „Maplin“ teigė, kad radijo imtuvų pardavimai padidėjo 92 proc., žibintuvėlių – 284 proc., o išorinių baterijų – 106 proc.

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„Per kelias valandas po „Be Ready“ pranešimo pastebėjome, kad žmonės ėmė pirkti būtiniausius daiktus – žibintuvėlius, rankiniu būdu įkraunamus radijo imtuvus ir išorinius akumuliatorius. Per tris dienas žibintuvėlių pardavimai beveik keturgubai padidėjo, o radijo imtuvų – beveik dvigubai“, – sakė „Maplin“ generalinis direktorius Ollie Marshallas.

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Spalio 22 d. W. Streetingas sakė, kad žmonės turėtų pasirūpinti, jog turėtų po tris litrus vandens vienam asmeniui per dieną, konservų, kūdikių maisto, baterijomis maitinamų žibintuvėlių ir mobiliųjų telefonų įkroviklių.

Daugelis W. Streetingo paminėtų prekių atsidūrė „Newsnight“ sudarytame sąraše prekių, kurių pardavimai staigiai išaugo.

Reaguodamas į tam tikrų prekių mažmeninės prekybos pardavimų augimą, gynybos sekretorius „Newsnight“ sakė: „Džiugu, kad žmonės imasi praktinių veiksmų, kad būtų pasirengę“.

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