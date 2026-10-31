Prancūzijoje – tūkstančiai protestuotojų: praneša apie naujus susirėmimus

Prancūzijos institucijos siekia neleisti pasikartoti neramumams, sukrėtusiems šalį prieš dvi savaites.
Keli tūkstančiai žmonių, vilkinčių įvairiausius kostiumus – nuo Žmogaus-voro iki Frankenšteino, žygiavo rytine Paryžiaus dalimi, virš kurios skraidė sraigtasparnis. Jų plakatuose buvo užrašyta: „Nereikia ašarinių dujų, kad mūsų ateitis atrodytų niūri“ ir „Helovinui persirengiau piktu piliečiu“.
Visoje Prancūzijoje į protesto akcijas susirinko apie 320 tūkst. žmonių, pranešė Vidaus reikalų ministerija, o keliuose miestuose, įskaitant Marselį ir Tulūzą, kilo įtampa.
Pasak sostinės policijos, Paryžiuje susirinko apie 70 tūkst. žmonių. Sostinėje dalyvių buvo mažiau nei praėjusį savaitgalį, kai į gatves, kaip skaičiuojama, išėjo 110 tūkst. žmonių.
Tuo metu jaunimo organizacijų ir profesinių sąjungų, atstovaujančių moksleiviams bei studentams, koalicija sakė, kad šeštadienį visoje Prancūzijoje protestavo beveik pusė milijono žmonių, iš jų 200 tūkst. – Paryžiuje.
Pranešama apie susirėmimus
Naujienų agentūros AFP žurnalistai sakė matę, kad Paryžiuje, protesto eitynėms pasiekus galutinį tikslą, kilo susirėmimai tarp policijos ir demonstrantų.
Kai kurie protestuotojai išlaužė grindinio akmenis ir sviedė juos į policiją, o į saugumo pajėgas buvo mestas bent vienas padegamasis užtaisas. Pareigūnai atsakė panaudodami ašarines dujas.
Šeštadienį iki 14 val. vietos (15 val. Lietuvos) laiku policija sulaikė 27 asmenis, palyginti su 217 sulaikytųjų prieš savaitę.
„Sakome „ne“ pragyvenimo išlaidoms, „ne“ kraštutiniams dešiniesiems, „taip“ vidurinių mokyklų moksleivių reikalavimams, „taip“ balso suteikimui piliečiams“, – vakariniame Nanto mieste sakė 31 metų Camille Guerin.
Paryžiaus policijos prefektūra leido surengti eiseną Prancūzijos sostinės pakraštyje, nukreipdama protestuotojus per darbininkų gyvenamąjį rajoną.
Buvo dislokuota apie 70 tūkst. saugumo pareigūnų.
Vidaus reikalų ministro Laurent'o Nunezo (Lorano Nuneso) padėjėjas penktadienį sakė, kad policija ruošiasi gatvių smurtui, kurio mastas prilygsta prieš dvi savaites vykusiems neramumams, kai susirėmimų, nusiaubtų parduotuvių ir padegtų visuomeninių pastatų vaizdai apskriejo visą pasaulį.
Informuoto šaltinio teigimu, Paryžiuje buvo laukiama nuo 400 iki 800 kraštutinių kairiųjų aktyvistų.
„Tu pražudei mano Prancūziją“
Demonstracijos vyksta įtemptoje politinėje atmosferoje, likus mažiau nei pusmečiui iki prezidento rinkimų. Viešosios nuomonės apklausose pirmauja kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen .Protesto judėjimas, vienijantis „geltonųjų liemenių“ aktyvistus, profesines sąjungas, moksleivius bei studentus, iš pradžių buvo nukreiptas prieš kylančias pragyvenimo išlaidas, nelygybę ir prastėjančias mokymosi sąlygas.
Po saugumo pajėgų susidorojimo ir keliems protestuotojams patyrus sunkių sužalojimų, judėjimas išplėtė savo reikalavimus, įtraukdamas didesnę pilietinių laisvių bei teisės protestuoti apsaugą.
Panašios jaunimo vadovaujamos demonstracijos pastarosiomis savaitėmis vyko visoje Europoje, šeštadienį eitynės surengtos ir Vokietijoje.
Prancūzijos pietiniame Marselio uostamiestyje miesto centre susirinko keli šimtai žmonių. Karnavalinėje atmosferoje demonstrantai skandavo antifašistinius ir antivyriausybinius šūkius. Kai kurie žmonės buvo persirengę klounais ir piratais.
Pietvakariniame Tulūzos mieste tūkstančiai jaunuolių susirinko į nesankcionuotą eiseną, dalis jų vilkėjo kostiumus ir nešėsi Prancūzijos vėliavas.
Protestuotojai plojo ir dainavo. „Manu, tu pražudei mano Prancūziją“, – skelbė vienas plakatas, turint omenyje prezidentą Emmanuelį Macroną.
Naujos mokyklų blokados
Protestuojantys studentai skundėsi, kad policija neleido surengti eitynių Prancūzijos sostinės centre, ir pažadėjo kitą savaitę vėl blokuoti vidurines mokyklas bei universitetus.
„Nuo šio antradienio blokuosime savo universitetus ir vidurines mokyklas, tą patį darysime ir ketvirtadienį, o lapkričio 5-ąją prisijungsime prie darbuotojų ir profesinių sąjungų sušauktos demonstracijos“, – sakė studentų profesinės sąjungos „Union etudiante“ atstovė spaudai Sabrine Kharbach (Sabrin Charbak).
Prieš protestus kai kurie parduotuvių savininkai užsibarikadavo.
Paryžiaus rytuose kavinės darbuotojas Waelis Boubakeris (Vaelis Bubakeris) vitriną užkalė faneros plokštėmis.
„Visi lieka namuose. Niekas neateis nieko pirkti“, – apgailestavo W. Boubakeris.
Kraštutinių kairiųjų kandidatas į prezidentus Jeanas-Lucas Melenchonas, apkaltinęs E. Macrono vyriausybę „vis labiau autoritariniu posūkiu“, prisijungė prie eitynių Paryžiuje.
„Mes demonstruosime tvirtą, ramų ir drausmingą ryžtą užtikrinti, kad būtų gerbiamos laisvos tautos pagrindinės teisės“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė jis.
„Nervingumas“
Antrajai pagal dydį euro zonos ekonomikai atsidūrus ant recesijos slenksčio ir patiriant spaudimą pažaboti skolą, vyriausybė turi ribotas galimybes nuraminti protestuotojus papildomomis išlaidomis.
Policijos šaltinis atkreipė dėmesį į „didelį nervingumą“ tarp pareigūnų.
Prancūzijos prekybos rūmų prezidentas Alainas Di Crescenzo teigė, kad verslo savininkai nerimauja.
„Parduotuvių savininkai negali sulaukti, kada pasibaigs šeštadienis“, – transliuotojui „France Inter“ sakė A. Di Crescenzo.
L. Nunezas sakė, kad pareigūnai socialiniuose tinkluose užfiksavo raginimus šeštadienio vakarą rengti Helovino susibūrimus ir protestuotojus skatino pradėti „revoliuciją“.
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