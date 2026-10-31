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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prancūzija ruošiasi naujiems nacionalinio masto protestams

2026-10-31 09:07 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-31 09:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šeštadienį Prancūzijoje vėl laukiama didelių protestų, todėl valdžios institucijos palieka galioti komendanto valandą ir mitingų apribojimus, nes riaušininkai anksčiau šį mėnesį keliuose miestuose niokojo turtą.

Riaušės Prancūzijoje EPA

Šeštadienį Prancūzijoje vėl laukiama didelių protestų, todėl valdžios institucijos palieka galioti komendanto valandą ir mitingų apribojimus, nes riaušininkai anksčiau šį mėnesį keliuose miestuose niokojo turtą.

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Baimindamasis naujų neramumų, Paryžius uždraudė demonstracijų maršrutus sostinės centre ir patvirtino juos tik atokesnėje teritorijoje. Kai kuriose centrinėse miesto vietose vėl bus įvesta naktinė komendanto valanda.

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Tačiau Paryžiaus administracinis teismas nusprendė, kad eitynės nuo Bastilijos aikštės iki Tautos aikštės miesto centre gali būti rengiamos, pranešė Prancūzijos žiniasklaida. Vidaus reikalų ministras Laurentas Nuñezas pareiškė, kad šis sprendimas bus apskųstas.

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L. Nuñezas nurodė, kad gatvėse bus gausu policijos pareigūnų, ir paminėjo grėsmę viešajai tvarkai bei pavojų, jog bus niokojamas parduotuvių turtas.

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Valdžios institucijos ir šį kartą tikisi, kad protestuose dalyvaus šimtai tūkstančių žmonių. Praėjusį savaitgalį kovai su riaušininkais ir plėšikautojais buvo pasitelkta 70 tūkst. pareigūnų.

Jauni žmonės Prancūzijoje jau kelias savaites rengia demonstracijas, reikalaudami daugiau darbuotojų ir geresnės įrangos mokyklose. Nuo spalio vidurio prie jų prisijungė ir kitos grupės, daugiausia protestuojančios dėl didelių pragyvenimo išlaidų.

Po spalio 17 d. per demonstracijas kilusių didelių riaušių praėjusį šeštadienį policijai iš esmės pavyko užkirsti kelią naujam smurtui.

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