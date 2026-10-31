Per jaunimo protestus Frankfurte sužeisti du policijos pareigūnai

Heseno žemės vidaus reikalų ministras Romanas Poseckas teigė, kad vienas pareigūnas galėjo patirti sunkesnius sužalojimus, nors sužalojimų sunkumas dar vertinamas.
Policija nutraukė iniciatyvos „Gen Z regelt“ (liet. „Z karta imasi iniciatyvos“) organizuotą demonstraciją pareigūnams tapus užpuolimo taikiniu.
R. Poseckas teigė, kad įspėjimai apie tai, jog į demonstraciją gali įsiskverbti kairiųjų ekstremistų, pasitvirtino.
„Manome, kad smurtą vykdė apie 100 kairiųjų ekstremistų. Jie surengė masinius išpuolius prieš policiją, naudodami butelius, akmenis ir pirotechniką“, – sakė jis.
Policija per neramumus taip pat panaudojo vandens patrankas. R. Poseckas teigė, kad pareigūnams situaciją pavyko suvaldyti.
Demonstracija Vokietijos finansų centre prasidėjo ankstyvą popietę prie Maino upės krantų ir keletą valandų vyko daugiausia taikiai.
Tačiau situacija tapo įtempta, kai vakare mieste sutemo, o eitynės sustojo miesto centre.
Frankfurto policija įvertino, kad didžiausias dalyvių skaičius siekė apie 8 tūkst. žmonių, o organizatoriai nurodė, kad jų buvo 9 tūkst. Panašūs jaunimo protestai šeštadienį vyko ir kituose Vokietijos miestuose bei miesteliuose.
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