Prezidentūra: antradienį greičiausiai bus rengiami techniniai kontaktai su Baltarusija

„Tai yra iš esmės Lukašenkos režimo sukurta problema. Tie vilkikai paimti įkaitais ir dabar siūloma derėtis, todėl man ta sąvoka derėtis irgi nepatinka. Rytoj greičiausiai bus techniniai kontaktai su Baltarusijos puse. Mes turime savo matymą, pateiksime savo matymą ir žiūrėsime, kaip jie reaguoja ir jeigu iš tikrųjų viskas atrodys pakankamai geranoriškai, aš dar kartą kartoju, niekas specifiškai nėra suinteresuotas tęsti tą sienos perėjimo punktų uždarymą,“– LRT radijui teigė D. Matulionis.
Kaip skelbta, Lietuvai kalbant apie techninio lygio derybas, Minskas jas siekia perkelti į aukštesnį lygį – Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka nori, kad derėtųsi užsienio reikalų ministrai.
Savo ruožtu D. Matulionis teigia pagrindo vykdyti derybas Užsienio reikalų ministerijos (URM) lygmeniu nematantis, nes pirmiausia reikia sulaukti techninio susitikimo rezultatų.
„Kodėl mes turėtume pereiti į užsienio reikalų lygį? Turime konkrečią problemą, ją reikia išspręsti ir viskas atsistos į savo vietas. Dabar bandoma apauginti visokiomis naujomis problemomis, tarsi mes kažkuo esame atsakingi, parodant, kad čia nežinia dėl ko Lietuva uždarė sienų perėjimo punktus – kita pusė puikiai žino, dėl ko jie buvo uždaryti. Viską buvo įmanoma išspręsti kelių dienų bėgyje, tačiau tas nebuvo padaryta,“– sakė prezidento patarėjas.
„Anoje pusėje, Rytuose, dažnai būna, kad sukuriama problema ir po to siūloma ją spręsti. Čia šiek tiek primena tam tikrą veiklą, naudojant tam tikrus svertus, siekiant derybų, bet šiai dienai nematau reikalo, kodėl mes turėtume eiti į kažkokias tolimesnes derybas. Taip, jos bus rytoj, pasižiūrėkime, kaip viskas atrodys ir tada mūsų Vyriausybė priims protingiausią sprendimą,“– dėstė jis.
Paprašė NATO atsiųsti ekspertų grupę
Tuo metu siekiant spręsti meteorologinių balionų problemą, patarėjas tikina, jog Lietuva paprašė NATO atsiųsti ekspertinę grupę situacijos vertinimui.
„NATO sąjungininkai puikiai supranta, kad tai yra tam tikra hibridinės atakos rūšis ir mes kreipėmės dėl ekspertų grupės atsiuntimo, kurie detaliau įvertintų visą situaciją ir pasiūlytų papildomas priemones, kaip mes galėtume lengviau susidoroti su šitais meteorologiniais kontrabandiniais (balionais – ELTA)“, – dėstė D. Matulionis.
„Balionai yra sunkiai aptinkami, jie neskleidžia šilumos, neskleidžia radijo bangų. Tik radarų duomenys yra vienintelis efektyvus jų detekcijos instrumentas“, – pabrėžė jis.
Anot D. Matulionio, ši grupė turėtų atvykti jau artimiausiu metu.
„Mūsų atstovybė prie NATO dirba ties tuo. Kada bus atsiųsta – aš nežinau, bet turėtų būti artimiausiu metu atsiųsti ir padaryti tam tikrą išorinį vertinimą, kaip atrodo visa situacija ir ko mums reikia, kokios esminės problemos šioje srityje“, – tikino patarėjas.
Be to, jis pabrėžė, kad Lietuva nėra suinteresuota ir toliau būti uždarius pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
„Tai yra kitoje pusėje valdomas procesas. Jei bus geranoriškumas iš Baltarusijos pusės, aš tikrai noriu garantuoti, kad niekas Lietuvoje nėra suinteresuotas ir toliau laikyti uždarytus sienos perėjimo punktus“, – sakė D. Matulionis.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Kaip skelbta anksčiau, A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Lietuvos vežėjų atstovai yra užsiminę – jei nebus atidaryta siena su Baltarusija ir nebus realių Vyriausybės sprendimų, jie svarstys protesto akcijų galimybę tiek Lietuvoje, tiek Briuselyje. Jų teigimu, Lietuvos valdžia aiškiai neįspėjo apie sienos su Baltarusija uždarymą.
Savo ruožtu ministrė pirmininkė Inga Ruginienė mano, jog valdžia siuntė pakankamai aiškius signalus, kad siena su Baltarusija gali būti uždaryta, o vilkikų verslai – turėjo galimybę įsivertinti rizikas. Jos manymu, dabartinė vežėjų emocinė reakcija į susidariusią situaciją nėra sąžininga.
Tuo metu Lenkija nuo pirmadienio atidarys du sienos su Baltarusija kontrolės punktus. Šiuo žingsniu siekiama atnaujinti užstrigusį prekių srautą.
