Prezidentui, premjerei ir kultūros ministrui – visuomenininkų antausis: į kultūros renginius nepateks?

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Naujasis kultūros ministras Ignotas Adomavičius, pasirodo, jau ne tik moka šokti, dainuoti, groti, bet ir mėgsta kurti dramatiškas istorijas.
Trečiadienį prisistatydamas prezidentūroje I. Adomavičius didžiavosi, kiek daug menininkų jį supa ir kiek daug jis jų pažįsta.
Netgi pasakojo istoriją, kaip jam palaikymą siunčia meno atstovai iš jo muzikos mokyklos, kuriuos jis sutiko ryte, eidamas prezidentūros link. I. Adomavičius pasakoja, kad sutiko klasioką. Pasirodo, kad naujasis ministras gerokai pagražina situaciją.
„Ties Vilnele pereinu gatve ir tiesiai į mane ranką tiesia žmogus sveikintis. Žmogus su kostiumu, šypsosi, rudi odiniai batai, ruda odinė užrašinė. Galvoju, kad verslininkas. Bet neatpažįstu visiškai.
Tas mokytojas paminėjo vardą, galvoju, Ignas. Prieš tai išsiaiškinome, kad makaronus daro. Tada pradėjau suvedinėti taškus, kad savo „feed’e“ mačiau, jog žmogus, kuris daro makaronus, vardas pažįstamas, nes iš vakaro peticiją teko pasirašyti, yra tas žmogus, kuris keliauja, kur aš nuspėju. Bet dar paklausiau: kur eini? Atsakė: į prezidentūrą. Tada viskas buvo iki galo aišku“, – apie susitikimą su I. Adomavičium pasakoja garsiosios ministro kalbos herojus Edvardas Kavarskas.
Klasiokais su ministru net nebuvo
Adomavičiaus istorijos herojus sako, kad niekada klasiokais su kultūros ministru nebuvo. Jo nepažįsta ir net neatpažįsta.
„Vakar kitą klasioką, tikrą klasioką sutikau. Ir sakau, o tu jį atsimeni, va tokį žmogų? Aš žiūriu į foto ir neatsimenu. Jis sako: ir aš neatsimenu. Jis toks nemažas, bet neįsimintinas žmogus“, – sako E. Kavarskas.
I. Adomavičiaus istorijoje būta ir daugiau klasiokų, kurie esą net sėkmės jam ministro poste linkėjo. Ministras pasakojo apie draugę pianistę iš Šveicarijos.
Ji neišgalvota, tačiau, kaip pasakoji ji pati, pokalbio esmė buvo gerokai kitokia, nei nupiešė kultūros ministras.
„Bandėme sugalvoti, kaip išgelbėti vargšą situacijoje nesusigaudantį bendramokslį nuo viešos gėdos ir tapimo pajuokų objektu. Kaip matote, įkalbėti atsiimti kandidatūrą ir atsitraukti pačiam, deja, nepavyko. Buvo užfiksuotas ir vėliau skambiai pacituotas tik paskutinis žodis „sėkmės“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė I. Adomavičiaus pasakojimo herojė Emilija Rosinienė.
Kultūros bendruomenės protestas pasiekė kitą etapą
Lolita Varanavičienė yra ilgametė „Knygų mugės“ organizatorė. Ji teigia esanti pasipiktinusi paskirtu kultūros ministru. Jos teigimu, toks prezidento gestas prileisti prie valdžios visiškai nekompetentingą ministrą sulauks atsako. Tiek prezidentą, tiek premjerę, tiek kultūros ministrą ji paskelbė nepageidaujamais „Knygų mugėje“.
„Mes atsisakome prezidento globos, tai tikrai nėra spontaniškas sprendimas. Globėjas yra tas, kuris susitapatina su mūsų teigiamomis vertybėmis. Šiandien mes netikime tuo susitapatinimu, mes netikime, kad prezidentui atrodo, jog kultūra yra svarbi. O be kultūros Lietuva – tik teritorija“, – teigia L. Varanavičienė.
Tačiau tai – ne vienintelis renginys, kuris nusprendžia atsiriboti nuo G. Nausėdos. Europos kino festivalis „Scanorama“ taip pat atsisakė prezidento globos.
Nors prezidentas yra atsakingas, kokius žmones prileisti į ministrus, kandidatūras jam teikia premjerė Inga Ruginienė, kuri atsakinga už visą ministrų kabinetą. Kitaip tariant – prezidentas nėra laisvas neskirti ministrų.
„Prezidentas skambino po pokalbio su kandidatu ministrei pirmininkei, prašė pateikti antrą variantą, variantą B. Tuo metu premjerė antro varianto neturėjo“, – teigia prezidento patarėjas Paulius Baltokas.
Trumpai tariant – I. Ruginienė prezidentui teikė tai, ką jai davė Remigijus Žemaitaitis. Ir nieko geriau G. Nausėdai negalėjo pasiūlyti. Prezidentūra ragina visas puses ieškoti išeities.
Ministras atsiprašė
Kultūros bendruomenėje dar didesnė suirutė. Iš pareigų traukiasi komisijų nariai. Atsistatydino visa literatūros taryba, Literatūros vertėjų sąjunga atsisakė teikti premijas geriausiems vertėjams Kultūros ministerijoje.
Pavakarę naujasis kultūros ministras išplatino viešą pareiškimą, kuriame atsiprašo kultūros bendruomenės ir prašo jam suteikti progą pabandyti vadovauti Kultūros ministerijai:
„Pagarsėjusios spaudos konferencijos Prezidentūroje metu ir vėliau ne visada tinkamai išreikšdavau savo mintis. Todėl pažadu dėti visas pastangas, kad kultūros sektorius stiprėtų, kad jūsų lūkesčiai būtų girdimi, o sprendimai kurtų daugiau galimybių“, – „Facebook'e“ parašė kultūros ministras.
Antradienį į prezidentūrą kviečiami kultūros bendruomenės atstovai.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.