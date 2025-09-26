Seime – sprendimas dėl „Nemuno aušros“ nario neliečiamybės: „Žinau, kad dar labiau skaudės mano mamai“

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
„Aušriečio“ Sauliaus Bucevičiaus rytas Seime prasideda draugišku kolegos patapšnojimu. Palaikymo, panašu, S. Bucevičiui reikia – jo nuotaikos neliečiamybės atėmimo dieną nekokios.
„Nusiteikimas yra, jeigu manęs paklaustumėt, norėčiau pasakyt geras, bet iš tikrųjų nelabai gerai jaučiuosi“, – teigė S. Bucevičius.
Anot generalinės prokurorės, dirbdamas Akmenės rajono taryboje S. Bucevičius, kaip įtariama, suklastojo keturis dokumentus ir apgaule pasisavino beveik 820 eurų.
„Yra duomenys, kad galimai suklastoti 4 vienetai išlaidų ataskaitų, įtraukti duomenys ir pridėti kvitai už degalus ir apmokėti 7 juridinių asmenų mokėjimo kortelėmis, 6 fizinių asmenų mokėjimo kortelėmis ir viena užsienio mokėjimo kortele“, – komentavo generalinė prokurorė Nida Grunskienė.
Dar ketvirtadienį ryte naikinti neliečiamybę S. Bucevičiui žadėjo daugumos frakcijų lyderiai. Tik Remigijus Žemaitaitis neslėpė – atiduoti teisėsaugai frakcijos nario nenusiteikęs.
„Aš balsuosiu susilaikydamas, nes žmogus ketvirtadienį pirmą ar antrą valandą turi eiti pas prokurorą į apklausą, tuo metu 10 valandą generalinė prokurorė daro pranešimą, kad Sauliui Bucevičiui nuimama neliečiamybė, gal galit man pasakyti, kas duoda nurodymus ir kaip vyksta procesas“, – komentavo R. Žemaitaitis.
Balsavimas neįvyko
Svarstant neliečiamybės klausimą S. Bucevičius dar pagraudeno kolegas: „Skaudu ir skauda, atvirai pasakysiu, o skauda dėl ateities, bet žinau, kad šiai dienai dar labiau skaudės mano mamai ir jos labai atsiprašau“.
Tačiau balsavimas taip ir neįvyko, nes Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ paprašė jį atidėti iki kito posėdžio, mat išsigando, kad neužteks balsų.
„Seimo narių nėra tiek daug likusių salėje ir šiam sprendimui priimti reikia 71 balso bent jau“, – teigė Seimo narys, demokratas Domas Griškevičius.
Prieš pat neliečiamybės svarstymą salėje jau nebuvo 45 parlamentarų – kone trečdalio. Nors kai kurie politikai kolegas ženklais rodė balsuoti prieš, 33 balsais Seimas nusprendė balsavimą atidėti.
Dėl S. Bucevičiaus neliečiamybės Seimas balsuoti kitą savaitę.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.