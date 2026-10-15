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Prezidentas sako, kad palaikytų Jungtinės Karalystės grįžimą į ES

2026-10-15 11:07 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-15 11:07
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Prezidentas Gitanas Nausėda palaikytų Jungtinės Karalystės (JK) grįžimą į Europos Sąjungą (ES). 

Gitanas Nausėda (BNS nuotr.)

Prezidentas Gitanas Nausėda palaikytų Jungtinės Karalystės (JK) grįžimą į Europos Sąjungą (ES). 

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„Taip, be jokios abejonės“, – paklaustas, ar palaikytų JK grįžimą į ES, žurnalistams Briuselyje atsakė šalies vadovas. 

Ar JK grįš į ES?

Apie galimą JK grįžimą į ES užsiminė šios šalies ministras pirmininkas Andy Burnhamas. 

Tiesa, po audringo dešimtmečio nuo referendumo dėl „Brexit“ JK sugrįžimas į ES kol kas laikomas tolima perspektyva, o Briuselis pirmiausia laukia, kol Londonas pats apsispręs, ko nori toliau.

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Liepą į valdžią atėjęs A. Burnhamas prieš kelias savaites pareiškė, kad tarp galimų variantų yra dabartinės padėties išlaikymas, prisijungimas prie ES muitų sąjungos ar bendrosios rinkos arba galiausiai galimybė „eiti iki galo“.

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Pozityvus naujojo JK lyderio tonas iškart sulaukė šilto kelių jo kolegų Europoje atsako.

Briuselyje labai abejojama, ar JK kada nors galėtų sutikti su naujomis bloko nustatytomis sugrįžimo sąlygomis. Per kelis narystės dešimtmečius Londonas buvo išsiderėjęs įvairių ES taisyklių išimčių ir atsisakė prisijungti prie bendrosios euro valiutos bei Šengeno erdvės.

ELTA primena, kad už valstybės pasitraukimą iš ES JK rinkėjai nubalsavo per 2016 m. birželį surengtą referendumą: 17,4 mln. žmonių (51,9 proc.) pritarė pasitraukimui iš ES, o 16,1 mln. (48,1 proc.) balsavo už pasilikimą. Šalis oficialiai paliko ES 2020 m. sausio 31 d.

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