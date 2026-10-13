Gitanas Nausėda: Lietuvoje nusileido pirmieji sugrįžtančios JAV rotacijos kariai

„Puikios naujienos – pirmieji sugrįžtantys JAV rotacijos kariai nusileido Lietuvos žemėje. Kartu esame stipresni!“ – socialiniame tinkle „X“ nurodė G. Nausėda.
G. Nausėda už tai padėkojo JAV lyderiui Donaldui Trumpui.
Great news - the first returning U.S. rotation troops have landed on Lithuanian soil. Together, we are stronger! 🇱🇹🇺🇸 Many thanks to @realDonaldTrump for making this happen.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) October 13, 2026
JAV kariai Lietuvoje
BNS rašė, kad skirtingas JAV karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas devynis mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014 metų.
Šiemet vasarą, JAV peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du jų batalionai.
ELTA primena, kad rugsėjį G. Nausėda teigė gavęs patvirtinimą, jog JAV kariai ir toliau bus dislokuoti Lietuvoje. Tuomet jis sakė, kad į Lietuvą gali grįžti apie 1 tūkst. amerikiečių karių.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas anksčiau sakė, kad du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks spalio pabaigoje.
Pasibaigus rotacijai birželio pradžioje iš Lietuvos pradėjo trauktis daugiau kaip 1 tūkst. JAV karių su technika. Įprastai po vienos rotacijos turėdavo atvykti kita, tačiau šįkart naujos grupės atvykimas buvo atidėtas.
Prezidentas G. Nausėda anksčiau yra sakęs, kad į Lietuvą atvykti planuojanti Jungtinių Valstijų karių grupė gali būti didesnė nei iki šiol.
Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą.
Be to, D. Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę.
Lietuvos prezidentas sveikino šią žinią, pabrėždamas, jog tai rodo Vašingtono pasitikėjimą Lietuva, tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žadėjo dėti pastangas, kad tokia bazė atsirastų.
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