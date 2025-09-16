Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas dirbs Šalčininkų rajone, lankysis Rūdninkų poligone

2025-09-16 06:45 / šaltinis: BNS
2025-09-16 06:45

Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį dirbs Šalčininkų rajone, vyks į Rūdninkų poligoną.

Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)

Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį dirbs Šalčininkų rajone, vyks į Rūdninkų poligoną.

REKLAMA
1

Vizitą Šalčininkų rajone šalies vadovas pradės Kakūnuose, kur padės gėlių prie atminimo paminklo Gintaro Žagunio žūties vietoje.

Šalčininkų užkardos Dieveniškių patrulių tarnybos baro pamainos viršininkas 33-ejų G. Žagunis pasienyje su Baltarusija esančiame Krakūnų kaime tarnybos metu buvo nušautas 1991 metų gegužės 19 dieną. Jį nužudė iš Baltarusijos atvažiavę ginkluoti užpuolikai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėliau G. Nausėda susitiks Šalčininkų rajono savivaldybės meru Zdzislavu Palevičiumi.

Popiet prezidentas lankysis Rūdninkų kariniame poligone, čia duos komentarus žiniasklaidai.

Antradienio vakarą Baltojoje Vokėje numatytas G. Nausėdos susitikimas su Šalčininkų rajono savivaldybės bendruomene.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų