Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas apie laikiną Lenkijos sienų su Baltarusija uždarymą: kiekvienas rengiasi savaip

2025-09-09 18:23 / šaltinis: BNS
2025-09-09 18:23

 Lenkijai dėl „Zapad“ uždarant sieną su Baltarusija, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Kremliaus ir Minsko pratyboms kiekviena kaimyninė valstybė rengiasi savaip.

Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

 Lenkijai dėl „Zapad“ uždarant sieną su Baltarusija, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Kremliaus ir Minsko pratyboms kiekviena kaimyninė valstybė rengiasi savaip.

REKLAMA
2

„Aš manau, kad kiekviena šalis ruošiasi savaip. Manau, kad priėmėme tinkamas, adekvačias priemones šitam padidintos grėsmės laikotarpiui ir tikimės, kad tai suveiks, kad tai duos rezultatą“, – antradienį žurnalistams sakė šalies vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip jis kalbėjo paklaustas, ar sprendimas uždaryti sienas su Baltarusija nebūtų efektyvesnis viso regiono mastu.

REKLAMA
REKLAMA

Rusijos ir jos sąjungininkės Baltarusijos pratybos „Zapad 2025“ prasidės penktadienį ir truks iki kito antradienio.

REKLAMA

Joms artėjant, Lietuvoje praėjusią savaitę prasidėjo kariniai mokymai „Perkūno griausmas“, jų metų treniruojasi apie 17 tūkst. Lietuvos ir sąjungininkų karių.

Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, jog pratybų „Zapad“ metu Baltijos šalyse ir Lenkijoje tuo metu iš viso treniruosis apie 40 tūkst. karių.

Tuo metu Valstybės sienos apsaugos tarnyba antradienį informavo, kad šalies sienų su Rusija ir Baltarusija apsauga yra stiprinama – vyks aktyvesnis jos stebėjimas, patruliavimas, pasieniečiai į pagalbą pasitelks krašto apsaugos sistemos struktūras bei Šaulių sąjungą.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuva taip pat rugpjūčio pabaigoje iki spalio mėnesio dalyje pasienio su Baltarusija uždarė oro erdvę, artėjant Rusijos ir Baltarusijos karinėms pratyboms ir įvykus dviem incidentams vasarą, kai į šalies oro erdvę įskrido du dronai „Gerbera“.

„Noriu dar kartą pažymėti, kad tikrai nesitikime ir neturime informacijos, kad šios „Zapad“ pratybos būtų panaudotos kažkokiai tai agresijai, bet (...) gali atsitikti taip, kad šituo laikotarpiu gali atsitikti tam tikros provokacijos arba įskris į mūsų teritoriją dronai, tai tokiems incidentams esame pasirengę“, – kalbėjo G. Nausėda.

Lietuvos žvalgybos vertinimu, „Zapad 2025“ pratybose dalyvaus iki 30 tūkst. karių.

Su Baltarusija sieną turinti Latvija prieš pratybas taip pat pakėlė parengties lygį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų