Prezidentas apie laikiną Lenkijos sienų su Baltarusija uždarymą: kiekvienas rengiasi savaip

„Aš manau, kad kiekviena šalis ruošiasi savaip. Manau, kad priėmėme tinkamas, adekvačias priemones šitam padidintos grėsmės laikotarpiui ir tikimės, kad tai suveiks, kad tai duos rezultatą“, – antradienį žurnalistams sakė šalies vadovas.
Taip jis kalbėjo paklaustas, ar sprendimas uždaryti sienas su Baltarusija nebūtų efektyvesnis viso regiono mastu.
Rusijos ir jos sąjungininkės Baltarusijos pratybos „Zapad 2025“ prasidės penktadienį ir truks iki kito antradienio.
Joms artėjant, Lietuvoje praėjusią savaitę prasidėjo kariniai mokymai „Perkūno griausmas“, jų metų treniruojasi apie 17 tūkst. Lietuvos ir sąjungininkų karių.
Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, jog pratybų „Zapad“ metu Baltijos šalyse ir Lenkijoje tuo metu iš viso treniruosis apie 40 tūkst. karių.
Tuo metu Valstybės sienos apsaugos tarnyba antradienį informavo, kad šalies sienų su Rusija ir Baltarusija apsauga yra stiprinama – vyks aktyvesnis jos stebėjimas, patruliavimas, pasieniečiai į pagalbą pasitelks krašto apsaugos sistemos struktūras bei Šaulių sąjungą.
Lietuva taip pat rugpjūčio pabaigoje iki spalio mėnesio dalyje pasienio su Baltarusija uždarė oro erdvę, artėjant Rusijos ir Baltarusijos karinėms pratyboms ir įvykus dviem incidentams vasarą, kai į šalies oro erdvę įskrido du dronai „Gerbera“.
„Noriu dar kartą pažymėti, kad tikrai nesitikime ir neturime informacijos, kad šios „Zapad“ pratybos būtų panaudotos kažkokiai tai agresijai, bet (...) gali atsitikti taip, kad šituo laikotarpiu gali atsitikti tam tikros provokacijos arba įskris į mūsų teritoriją dronai, tai tokiems incidentams esame pasirengę“, – kalbėjo G. Nausėda.
Lietuvos žvalgybos vertinimu, „Zapad 2025“ pratybose dalyvaus iki 30 tūkst. karių.
Su Baltarusija sieną turinti Latvija prieš pratybas taip pat pakėlė parengties lygį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!