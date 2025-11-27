 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė žada ieškoti lėšų pareigūnų algoms: jei ne dabar, tai 2027 m.

2025-11-27 08:55
2025-11-27 08:55

Į Vyriausybę iš Seimo sugrįžus kitų metų valstybės biudžetui, premjerė Inga Ruginienė žada ieškoti papildomų lėšų pareigūnų atlyginimams didinti.

Inga Ruginienė (nuotr. Roberto Riabovo)

Į Vyriausybę iš Seimo sugrįžus kitų metų valstybės biudžetui, premjerė Inga Ruginienė žada ieškoti papildomų lėšų pareigūnų atlyginimams didinti.

6

Kita vertus, jei to padaryti nepavyks, ministrė pirmininkė daugiau lėšų pareigūnams numatyti žada 2027 metų biudžete.

„Man labai skauda širdį už pareigūnus, nes vieną dalį mes įvykdėme įsipareigojimų, yra antra dalis. Labai tikiuosi, kad grįžus biudžetui, kurį mes dabar turėsime vėl peržiūrėti su Finansų ministerija, gal pastumdę tam tikras eilutes atrasime vis dėlto galimybes (skirti daugiau lėšų pareigūnams – BNS)“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė socialdemokratė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu ne, tai tai bus didžiulis pažadas ir įsipareigojimas kitiems metams tą skolą grąžinti“, – pridūrė ji.

BNS rašė, kad antradienį Seimas po pirmojo svarstymo Vyriausybei grąžino tobulinti 2026 metų valstybės biudžeto projektą. Jame visai vidaus reikalų sistemai planuojama skirti 1,07 mlrd. eurų.

Pareigūnų teigimu, Vyriausybė nevykdo pažado kitąmet darbo užmokestį jiems vidutiniškai didinti 7 procentais.

Pasak pareigūnų profsąjungų, tam papildomai reikėtų mažiausiai 150 mln. eurų.

Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas įspėjo, kad neįvykdžius pažado kitų metų pradžioje tarnybą gali palikti keli šimtai pareigūnų, o šiuo metu jau trūksta apie 1,5 tūkst. policijos pareigūnų.

Nevarkite
Nevarkite
2025-11-27 09:08
Ir iki jos visi ieškojo, bet niekas dar nerado..
Atsakyti
Bruknė
Bruknė
2025-11-27 09:14
2027 m. tau jau reiks ieškoti pareigūnų:
- Au! Pareigūnai! Kur jūs?
Atsakyti
ko gero
ko gero
2025-11-27 09:19
tikėtina, kad pačios profsojūzinės fifos ruginienės pačios 2027 m nebebus premjerės poste.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
