Premjerė apie Žemaitaičio ateitį: „Seimą renka visuomenė“

2025-12-04 12:07 / šaltinis: ELTA
2025-12-04 12:07

Teismui kaltu dėl antisemitinių pasisakymų pripažinus „Nemuno aušros" lyderį Remigijų Žemaitaitį, šis klausimas koalicijoje ir socialdemokratų gretose svarstytas dar nebuvo, teigia premjerė Inga Ruginienė. Be to, paklausta, ar šis politikas gali tęsti darbą Seime, Vyriausybės vadovė atsakė, kad tai paaiškės kitų parlamento rinkimų metu. 

Inga Ruginienė (nuotr. Elta)

Teismui kaltu dėl antisemitinių pasisakymų pripažinus „Nemuno aušros“ lyderį Remigijų Žemaitaitį, šis klausimas koalicijoje ir socialdemokratų gretose svarstytas dar nebuvo, teigia premjerė Inga Ruginienė. Be to, paklausta, ar šis politikas gali tęsti darbą Seime, Vyriausybės vadovė atsakė, kad tai paaiškės kitų parlamento rinkimų metu. 

„Seimą renka visuomenė ir visuomenė tikrai padarys išvadas ir rinkimų rezultatai tą parodys. (...) Mes viduje to dar net nespėjome svarstyti, nes jūs matote, aš šiandien Pakruojyje“, – žurnalistams teigė I. Ruginienė. 

„Pirmiausiai palaukime, pasižiūrėkime, ar kažkuri pusė skųs. Tiek prokuroras, tiek jis gali skųsti. Visiškai šviežias faktas, to dar net neaptarinėjome“, – akcentavo ji. 

2025-12-04 12:11
sekancius rinkimus ji isrinks prezidentu
