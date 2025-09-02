Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prasidedant naujiems mokslo metams, sveikatą buvo pasitikrinę 70 proc. moksleivių

2025-09-02 15:54 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 15:54

Rugpjūčio pabaigoje, likus kelioms dienoms iki naujų mokslo metų pradžios, sveikatą buvo pasitikrinę beveik 69,69 proc. šalies moksleivių, rodo Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (VSSIS) pateikiami duomenys. 

Abiturientai po istorijos valstybinio brangos egzamino. ELTA / Josvydas Elinskas

Rugpjūčio pabaigoje, likus kelioms dienoms iki naujų mokslo metų pradžios, sveikatą buvo pasitikrinę beveik 69,69 proc. šalies moksleivių, rodo Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (VSSIS) pateikiami duomenys. 

REKLAMA
0

Higienos instituto švieslentėje skelbiama, jog abi Mokinio sveikatos pažymėjimo dalis rugpjūčio 30 d. buvo pateikę 70,1 proc. mergaičių ir 69,29 proc. berniukų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rodo viešai skelbiami duomenys, aktyviausiai sveikata tikrinama 7–10 metų moksleiviams. Šioje amžiaus grupėje abi sveikatos pažymas yra gavę 76,22 proc. berniukų ir 76,46 proc. mergaičių. Tarp jaunesnių, 0–6 metų amžiaus, vaikų šie skaičiai atitinkamai sudaro 75,7 proc. bei 76,23 proc. Tuo metu iš visų 11–17 metų amžiaus moksleivių abi sveikatos patikrinimo pažymas yra pateikę 73,23 proc. berniukų ir 73,94 proc. mergaičių. 

REKLAMA
REKLAMA

Sprendžiant iš švieslentėje pateiktų duomenų, didžiausias sveikatą pasitikrinusių vaikų skaičius fiksuojamas Klaipėdos, Kėdainių bei Skuodo rajonuose. Uostamiesčio rajono savivaldybėje sveikatą yra pasitikrinę 7 767 vaikai – 80,74 proc. Kėdainių rajone pažymas pateikusių vaikų skaičius siekia 5 667 – 80,29 proc. Tuo metu Skuodo rajone sveikatą jau pasitikrino 1 530 vaikų. Tai sudaro 86,01 proc. visų pažymėjimus pateikti turinčių mokinių. 

REKLAMA

Kaip skelbia Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), visi vaikai iki 18 metų ir vyresni mokiniai, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas mokyklose ir darželiuose, kartą per metus turi profilaktiškai pasitikrinti sveikatą.

Jų sveikatą tikrina šeimos gydytojas ar vaikų ligų gydytojas bei dantų ir burnos higienos būklę galintis įvertinti medikas. 

Ministerija pažymi, jog kasmetinė profilaktinė vaikų sveikatos patikra padeda laiku nustatyti sveikatos sutrikimus, skatina koreguoti gyvenimo būdą bei ugdymo procese atsižvelgti į vaiko sveikatos poreikius.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų