Penktadienį prasideda Lietuvos kariuomenės dienos 108-ųjų metinių minėjimo renginiai. Iki pirmadienio įvairiuose šalies miestuose vyks iškilmingos karių rikiuotės, paradai, karinės technikos ir ginkluotės parodos, taip pat NATO naikintuvų skrydžiai.
Penktadienį Kariuomenės dienos minėjimo renginiai prasidės uostamiestyje. Čia vyks Klaipėdos įgulos dalinių ir statutinių institucijų atstovų eisena, o Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už Lietuvos kariuomenę.
Vėliau numatyta Klaipėdos įgulos karių rikiuotė bei Karinių jūrų pajėgų Generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių bataliono privalomosios pradinės karo tarnybos karių priesaika Lietuvos valstybei.
Ceremonijos metu prie Lietuvos kariuomenei ir Klaipėdos kraštui svarbių paminklų bus padėtos gėlės, apdovanoti pasižymėję kariai, nuaidės artilerijos salvės.
Tą pačią dieną Lietuvos kariuomenės diena bus minima ir Jonavoje. Po šv. Mišių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje Ruklos įgulos kariniai daliniai žygiuos į Joninių slėnį, kur vyks iškilminga karių rikiuotė.
Šią dieną Jonavos sporto arenos prieigose gyventojai taip pat galės apžiūrėti karinę techniką ir ginkluotę.
Šeštadienį minėjimo renginiai persikels į Šiaulius. Įgulos kariai žygiuos miesto bulvaru link Talkšos ežero pakrantės, kur prie Geležinės lapės skulptūros vyks iškilminga karių rikiuotė. Renginio metu numatytas Baltijos šalių oro erdvę saugančių NATO oro gynybos misijos naikintuvų skrydis, gyventojai taip pat galės apžiūrėti karinę techniką ir ginkluotę.
Sekmadienį Lietuvos kariuomenės diena bus minima Kaune. Šventiniai renginiai prasidės šv. Mišiomis Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje. Vėliau kariai žygiuos į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį, kur vyks iškilmingas minėjimas. Jo metu bus pakelta Vyčio Kryžiaus ordino vėliava, padėtos gėlės ir sakomos sveikinimo kalbos.
Pirmadienį minėjimo renginiai vyks Alytuje ir Vilniuje. Alytaus įgulos karinių dalinių kariai ir Lietuvos šaulių sąjungos nariai žygiuos prie Laisvės angelo paminklo, kur vyks šventinė karių rikiuotė ir minėjimas, nuaidės salvės.
S. Dariaus ir S. Girėno gatvės atkarpoje tarp Rotušės aikštės ir Laisvės angelo paminklo gyventojams bus demonstruojama karinė technika ir ginkluotė.
Vilniuje renginiai prasidės 9 val. šv. Mišiomis Šv. Ignoto bažnyčioje. Vidurdienį Katedros aikštėje vyks iškilmingas renginys, kuriame dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas bei Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
Virš sostinės praskris NATO oro gynybos misiją Baltijos šalyse vykdantys Italijos karinių oro pajėgų naikintuvai. Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės žygiuos Lietuvos kariai, NATO sąjungininkai ir Lietuvos šaulių sąjungos nariai. Katedros aikštėje taip pat bus surengta Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų karinės technikos paroda.
ELTA primena, kad 1918 metų lapkričio 23 dieną tuometis premjeras Augustinas Voldemaras pasirašė Apsaugos ministerijos įsakymą, kuriuo buvo atkurta Lietuvos kariuomenė, jau po kelių mėnesių stojusi į pirmuosius mūšius už šalies nepriklausomybę.
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