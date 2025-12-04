 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prabilo kaimynų šunį pribaigęs 15 vaikų tėvas: „Išvadavau gyvūną iš kančių“

2025-12-04 19:15
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 19:15

Nuotrauka socialiniame tinkle padėjo išaiškinti kraupią Pasvalio rajone dingusio šuns baigtį. Paaiškėjo, kad samojedų veIslės šunį nugalabijo ir savo sklypo pašonėje užkasė 15 vaikų užauginęs Pasvalio rajono gyventojas. Tiesa, egzekuciją įvykdęs vyras pasakoja savo versiją – esą taip vadavo šunį nuo kančių.

Perspėjame, kad vaizdai gali sukrėsti jautresnius žiūrovus.

Keturkojo ieškojo pasitelkę bepilotes skraidykles

Samojedų veislės augintinės šeimininkai Bellos pasigedo šeštadienį, tačiau vienkiemyje Pasvalio rajone gyvenantys šeimininkai buvo įsitikinę, kad Bella netrukus sugrįš.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Niekada neišeidavo iš namų, čia gyvenimo vieta buvo“, – pasakojo vienkiemyje gyvenantis keturkojo savininkas Antanas Jankauskas. 

Pasak šeimininko, Bella buvo labai prieraiši, ypač mylėjo žmones.

„Vaikus mėgo labai, kaimynų vaikai ateidavo pažaist su ja. Gera, linksma“, – sunkiai žodžius rinko augintinio netekęs A. Jankauskas.

Tačiau Bellai nesugrįžus, Antanas pats apėjo apylinkes. O Anglijoje gyvenanti dukra kreipėsi pagalbos per socialinius tinklus, paieškoms buvo pasitelkti net ir dronai.

„Vakare nuvykus į įvykio vietą atlikome termovizorinį vietovės patikrinimą dronu, gebančiu identifikuoti šilumos šaltinius bet kuriuo paros metu, tačiau paieška rezultatų nedavė“, – pasakojo „DRONE OPS“ direktorius Edvinas Liepinis.

Šunį nugalabijęs vyras savo kaltės nemato

Vėliau nuotrauka, patalpinta socialiniame tinkle atskleidė blogiausia, kas galėjo nutikti. Šunį neva sušalusį savo kūdroje rado netoliese gyvenantis daugiavaikis tėvas, nusprendęs keturkojį išvaduoti iš kančių.

Jis sutiko duoti komentarą TV3 Žinių žurnalistei ir savo kaltės neįžvelgia.

„Aš jį pribaigiau. Kaip? Su parankinėm priemonėm. Aš neturiu šautuvo, jokių žeberklų, nu kaip pribaigt šunį. Aš nepasmaugsiu jo“, – teisinosi Pasvalio rajono gyventojas Antanas Pundzius.

Čia pat, savo sodybos pašonėje, Antanas ir užkasė svetimą šunį, maždaug už pusės kilometro nuo Belos namų. Maža to, pats šuniui egzekuciją įvykdęs vyras savo poelgį paviešino socialiniame tinkle.

„Gal girtas buvo, pasiskelbt „Facebook“, pasakyt, kad aš nužudžiau... Duot savo duomenis, nufotografuot, parodyt... Nu durnam reikia būti“, – teigė šuns šeimininkas.

Tiesa, pats net 15 vaikų tėvas įvykdytą egzekuciją traktuoja savaip.

„Aš išvadavau gyvūną nuo kančių“, – teisinosi Pasvalio rajono gyventojas.

Antanas sako, kad šunį radęs kūdroje savo sodyboje. Esą buvo įsitikinęs, kad kažkas atsikratė ligotu augintiniu laukuose, o šis atklydo ir įkrito į vandenį.

„Kas kaltas, kas atsakingas, kad atsirado tas šuva šaltam vandeny“, – rankomis skėsčiojo A. Pundzius.

Antanas tikina, kad šuo buvo leisgyvis, tad jis nusprendė ne kviesti pagalbą, o tiesiog jį pribaigti. Antanas prasitarė, kad šunį pribaigė kirvuku malkoms kapoti.

„Man gaila buvo jo kančių, tik vieno buvo gaila, ten būtų briedis buvęs, ar kas, nesvarbu, jei gyvūnas kenčia, jį reikia išlaisvinti nuo kančių, yra vienas tikslas“, – teisinosi A. Pundzius.

Šuns šeimininkai netiki kaimyno pasakojimu

O štai Bellos šeimininkui versija, kad šuo buvo įkritęs į vandens telkinį, kelia abejonių.

„Vakar buvo policija atvažiavus, ištrauktas iš duobės, net plaukai nešlapi, viduj pūkas“, – galvą kraipė šuns šeimininkas.

Kitas kaimynas Stasys teigė buvę šokiruotas ir tikino, kad šuo buvo prižiūrimas.

„Kodėl neištraukė dar gyvo tada, neįsivaizduoju aš taip, vis tiek, paskui ištraukė kažkaip, o gyvo tai jau negalėjo. Labai jį mylėjo...“, – neslėpė Stasys, taip pat auginantis šunį.

Tokios tragiškos baigties sukrėsti ne tik šeimininkai, bet ir visa Lietuva. Daugeliui nesuprantama, kam reikėjo kaimynui priimti sprendimą už keturkojo šeimininkus.

„Mūsų darbo istorijoje tai yra beprecedentis įvykis, kuomet kažkas taip makabriškai pasielgė su gyvūnu ir net paviešina jo egzekuciją“, – sakė „DRONE OPS“ direktorius.

„Man labai dabar jau negera yra, nes jaučiu, kad laukia dar didesni nemalonumai“, – teigė nerimaujantis egzekuciją įvykdės vyriškis.

Policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl žiauraus elgesio su gyvūnu. Už tai gresia ne tik bauda, bet ir kalėjimas iki vienerių metų.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

