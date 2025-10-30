Už brutalų šuns nužudymą – viešieji darbai: Pasvalio rajono gyventojas siaubingai atsikratė buvusios žmonos gyvūno

Kaip ketvirtadienį pranešė prokuratūra, pasvališkis yra į pareigotas per šį laiką neatlygintinai dirbti po 30 val. per mėnesį visuomenės labui.
Kaltinamasis savo kaltę pripažįsta.
Bylos duomenimis, pasvališkio žmona rugsėjį grįžusi namo pasigedo savo šuns, kuris būdavo pririštas kieme prie būdos. Šį keturkojį šeima maždaug prieš aštuonerius metus buvo pasiėmusi iš gyvūnų prieglaudos.
Apie dingusį augintinį moteris pasiteiravo buvusio sutuoktinio, gyvenančio toje pačioje sodyboje. Neblaivus vyras jai pasakė, kad šunį pakorė ir užkasė. Ėmusi dairytis sodyboje, moteris už ūkinio pastato pastebėjo šviežiai judintos žemės plotą.
Iškviesti policijos pareigūnai kieme rado užkastą nebegyvą moters šunį. Vėliau ekspertai nustatė, kad gyvūnas buvo pasmaugtas.
Vyro teigimu, jam atsibodo, kad šuo loja, kartais pabėga, todėl nusprendė juo atsikratyti. Iš pradžių jis gyvūną bandė nunuodyti ėmęs į jo maistą dėti žiurknuodžių. Galiausiai vyras nusprendė šunį pasmaugti.
Kadangi ankstesnis jo teistumas buvo išnykęs, dėl to atsirado galimybė baigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu, sumažinant devynių mėnesių bausmę trečdaliu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!