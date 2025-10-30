Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Už brutalų šuns nužudymą – viešieji darbai: Pasvalio rajono gyventojas siaubingai atsikratė buvusios žmonos gyvūno

2025-10-30 10:29 / šaltinis: BNS
2025-10-30 10:29

Pasvalio rajono gyventojui už šuns nužudymą teismas skyrė pusmetį viešųjų darbų, tenkinęs prokurorės prašymą procesą užbaigti baudžiamuoju įsakymu.

Pasvalio rajono gyventojui už šuns nužudymą teismas skyrė pusmetį viešųjų darbų (nuotr. Josvydo Elinsko)

Pasvalio rajono gyventojui už šuns nužudymą teismas skyrė pusmetį viešųjų darbų, tenkinęs prokurorės prašymą procesą užbaigti baudžiamuoju įsakymu.

1

Kaip ketvirtadienį pranešė prokuratūra, pasvališkis yra į pareigotas per šį laiką neatlygintinai dirbti po 30 val. per mėnesį visuomenės labui.

Kaltinamasis savo kaltę pripažįsta. 

Bylos duomenimis, pasvališkio žmona rugsėjį grįžusi namo pasigedo savo šuns, kuris būdavo pririštas kieme prie būdos. Šį keturkojį šeima maždaug prieš aštuonerius metus buvo pasiėmusi iš gyvūnų prieglaudos.

Apie dingusį augintinį moteris pasiteiravo buvusio sutuoktinio, gyvenančio toje pačioje sodyboje. Neblaivus vyras jai pasakė, kad šunį pakorė ir užkasė. Ėmusi dairytis sodyboje, moteris už ūkinio pastato pastebėjo šviežiai judintos žemės plotą.

Iškviesti policijos pareigūnai kieme rado užkastą nebegyvą moters šunį. Vėliau ekspertai nustatė, kad gyvūnas buvo pasmaugtas.

Vyro teigimu, jam atsibodo, kad šuo loja, kartais pabėga, todėl nusprendė juo atsikratyti. Iš pradžių jis gyvūną bandė nunuodyti ėmęs į jo maistą dėti žiurknuodžių. Galiausiai vyras nusprendė šunį pasmaugti.

Kadangi ankstesnis jo teistumas buvo išnykęs, dėl to atsirado galimybė baigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu, sumažinant devynių mėnesių bausmę trečdaliu.

