Politologė Rima Urbonaitė apie prezidento Nausėdos kadenciją: jis neišėjo iš komentatoriaus vaidmens

Visą Gitano Nausėdos kadenciją ir jo rinkiminę kampaniją politologė aptarė naujienų portalo tv3.lt laidoje „33 min. su Artūru Anužiu“.

Nors Lietuvos prezidento rinkimai jau ant nosies, daugelis pasigenda kandidatų aktyvumo. Kalbėdama apie antros kadencijos siekiantį Gitaną Nausėdą, Rima Urbonaitė prisiminė politologo Mažvydo Jastramskio žodžius, kad dabar vyksta perrinkimo kampanija.

„Nausėda turi labai geras pozicijas ir siekia būtent perrinkimo. Galbūt dėl to kai kurie kandidatai kandidatuoja, pavadinkime, labiau dalyvavimo principu, nei dėl to, kad tikrai tikėtų savo pergale.

Bet nepaisant visko, tai nereiškia, kad viskas tuo ir turi užsibaigti. Ignas Vėgėlė nori laimėti ir šitos ambicijos tikrai neslepia, ir pakankamai nemažai į tai investuoja. Vadinasi, yra tam tikra kitų kandidatų ambicija, kurios jie tikrai nenori nuslėpti, ir kurie į šiuos rinkimus atėjo labai sąmoningai“, – kalbėjo politologė.

Nausėda rinkimus ignoruoja

R. Urbonaitė pabrėžia, kad dabartinis šalies vadovas nėra tas kandidatas, kuris patiktų visiems, todėl jo varžovų uždavinys buvo padaryti taip, jog šie rinkimai netaptų perrinkimo rinkimais. Tačiau, anot politologės, apart I. Vėgėlės, tokių kandidatų nėra daug.

„Dabar Nausėda, tiesą sakant, šituos rinkimus apskritai ignoruoja, Nausėda kartais net nesutinka save pristatyti kaip kandidatą – kur akivaizdi rinkimų kampanija, o jis aiškina, kad tai ne rinkimų kampanija, bet akivaizdu, kad visi matome tą rinkimų kampaniją.

Galų gale jis negalvoja nei apie šūkius, nei apie programas, nes tų programų aš taip ir nematau. Net jo puslapis, skirtas kampanijai, vadinasi „prezidentas Nausėda“. Šūkio nėra, bet šūkio vietoje yra tiesiog užrašas „jūsų prezidentas“.

Jis sukūrė šios kampanijos įvaizdį, kad aš jau esu prezidentas. Dėl to, manau, kad ta kampanija nuo tokio starto ir neįsibėgėjo. Dėl to ir keliame klausimą, kur ta kampanija, o ji vyksta, bet turbūt ne tokioje konkurencinėje erdvėje, kurios mes galbūt norėtume“, – svarstė R. Urbonaitė.

Komentavimas tapo Nausėdos problema

Aptardama G. Nausėdos valdymo laikotarpį, R. Urbonaitė atkreipė dėmesį į nuo kadencijos pradžios išlikusias prezidento problemas. Viena jų – jis neišėjo iš komentatoriaus vaidmens.

„Jis kartais paleidžia tokias frazes, kurios, mano supratimu, yra tikrai neapgalvotos ir kurios netgi kenkia. Tas kliuvimas už tų metaforų yra tai, ką mes nuolat gauname ir iš ko paskui kyla krūvos memų socialiniuose tinkluose. <...>

Kiek buvo problemų su komunikacija, mes turbūt nebesuskaičiuosime. Turbūt galima rašyti knygą, nes čia vis dar yra Nausėdos, kuris paradoksaliai per savo viešą komentavimą atėjo į šitą postą, problema.

Atėjo į postą per komentavimą, o komentavimas, viešas kalbėjimas tapo labai rimta problema, kai tapo prezidentu. Dėl to, kad nebuvo suvokta, jog tai, ką tu gali kalbėti komentuodamas ekonomiką, nebetinka tie patys principai, kai tu esi prezidentas“, – teigė politologė.

Nesukūrė anonsuoto įvaizdžio

Anot R. Urbonaitės, G. Nausėda yra prezidentas, rodantis daug savo nuotaikų ir emocijų, o tai taip pat kenkia jo įvaizdžiui.

„Tie konfliktai ir santykių aiškinimasis su ministrais ar dar kažkuo viešojoje erdvėje – reikia pripažinti, kad Nausėda nesukūrė to įvaizdžio, kurį mums anonsavo. To tilto, to vienytojo. Mes kaip tik dažniausiai jį matėme konfliktų epicentre. Ir tie konfliktai jį tikrai lydėjo visą kadenciją, ir tam tikras priešų susikūrimas viduje tikrai buvo.

Žiūrėsime, kaip jam seksis vėliau. Nes jei atitinkamai keisis valdžia Seime, ir jei jis pats bus perrinktas, tai aš manau, kad jis tikisi, jog su, pavyzdžiui, socialdemokratais, kurie po Seimo rinkimų gali būti dominuojanti politinė jėga Seime, jam bus lengviau. Bet ar tikrai, čia dar klausimas“, – kalbėjo R. Urbonaitė.

