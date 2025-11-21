Policija prašo pagalbos – iš namų išėjęs vyras pradingo

Martyno Gurklio požymiai: 1,82 m. ūgio, lieso kūno sudėjimo, tamsių trumpų plaukų.
Ypatingi požymiai: kairė koja su protezu, dešinėje kojoje pusė pėdos (apsunkintas judėjimas, šlubuoja).
Išeidamas vilkėjo juodą žieminę striukę, mūvėjo tamsias treningines kelnes su baltomis juostelėmis, avėjo juodus su baltomis juostelėmis sportbačius „Adidas“, buvo su juoda megzta kepure. Su savimi turėjo juodą medžiaginę per petį nešiojamą rankinę, rudą batų šaukštą, mobilaus ryšio telefoną „Samsung“, piniginę su dokumentais, buto raktus.
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, ar galinčius suteikti bet kokią reikšmingą informaciją, prašytume nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriumi tel. (0 5) 271 6007, Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Edvardu Vitkovskij, tel. +370 610 76781, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
